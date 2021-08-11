Кинологи назвали самые популярные клички для собак

Домашних собак сегодня часто называют в честь иномарок, утверждает Российская кинологическая федерация.

Как сообщает "Московский комсомолец" в моду также входят имена греческих богов. Пальма первенства при этом уже несколько лет принадлежит кличке Оскар.

В топ-10 самых популярных кличек собак также вошли Жасмин, Оливия, Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата.

- Можно отметить удивительную стабильность на самых верхних позициях рейтинга: в течение последних пяти лет лидеры практически не меняются, - рассказывают в федерации. - А вот модные тенденции четко прослеживаются на более низких местах рейтинга.

Кинологи обращают наше внимание на то, что хозяев вдохновляют сериалы и книги. Несколько лет назад, например, россияне стали активно называть своих питомцев в честь героев знаменитого сериала "Игра престолов". И вы может услышать на улице обращенное к собачке Джон Сноу, Санса, Арья. Когда в волну популярности попал "Ведьмак", собачьи клички последовали за именами его героев - Ведьмак, Геральт, Весемир, Ламберт и Койон.

Можно встретить и имена в честь люксовых авто. С 2015 года зарегистрировано 554 пса с именем Лексус, а также 267 Мерседесов и 263 Бентли. Кличку Жигули носят трое питомцев.