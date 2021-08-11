Китай обвинил США в компрометации на почве коронавируса

Американские разведслужбы, получившие указание от президента США Джозефа Байдена установить источник появления коронавируса, пытаются скомпрометировать правительство Китая. Статья об этом появилась в проправительственном китайском англоязычном издании Global Times.

"США пытаются найти "упущения" в политике Китая по контролю над эпидемией и планируют продолжать оказывать давление на ВОЗ и вступать в сговор со своими союзниками, чтобы оказать давление на Китай в попытке дискредитировать китайское правительство за "сокрытие правды о происхождении вируса", сказано в публикации.

Global Times пишет, что спецслужбы США пытаются найти тех, кто располагает информацией о начальном этапе вспышки коронавируса в Ухане, в том числе - сотрудников биологических институтов и медиков.

Следующим шагом Вашингтона, считает китайское издание, будет усиление давления на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), чтобы та приняла выводы, которые сделает Америка.

В статье приводится в том числе мнение вирусолога Яна Чжанцзю из Уханьского университета, который заявил, что Байден преследует исключительно политические цели.

"Исследование происхождения коронавируса должно быть технической проблемой, - отмечает вирусолог Ян. - Ученые из Азии, Америки и Европы должны проанализировать генетический профиль вируса, появившегося в регионе, а затем обсудить полученную информацию вместе, чтобы определить следующие шаги расследования".