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11.08.2021 11:36
Рубрика: Власть

Комиссия Совфеда проведет встречу с дипломатами стран ОБСЕ перед выборами

Текст: Дмитрий Гончарук

Члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на встрече за месяц до сентябрьских выборов предупредят дипломатов стран ОБСЕ о недопустимости внешнего вмешательства. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

Фото: Reuters
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"Я надеюсь, за месяц до начала голосования мы постараемся такого рода встречу провести на площадке МИД. В таком случае мы позовем на встречу все дипломатические представительства. Приглашать, полагаю, будут послов", - сказал Климов на пресс-конференции в среду, 11 августа.

По его словам, сенаторы расскажут дипломатам о подходах к вопросам обеспечения электорального суверенитета России и дадут дополнительную информацию по поводу законодательных новаций.

"Мы, естественно, еще раз предупредим иностранных дипломатов о том, что никакое внешнее вмешательство в выборы недопустимо", - добавил политик. Он напомнил, что Россия активно работает в различных структурах ОБСЕ.

"Если кто-то не приходит в качестве наблюдателей на наши выборы - это дело добровольное", - заключил сенатор.

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентская ассамблея ОБСЕ распространили заявление о том, что не станут направлять наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму. Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи сообщил, что для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.

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