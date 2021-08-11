Корпорации США могут сократить зарплату сотрудникам на удаленке

Сотрудники Google в США, которые во время пандемии предпочитают работать из дома на постоянной основе, могут столкнуться с сокращением заработной платы. Технологический гигант разработал "калькулятор оплаты труда", который позволяет сотрудникам увидеть последствия удаленной работы или переезда из офиса.

По сообщениям сотрудников Google, общавшихся с Reuters, заработная плата в корпорации может быть снижена на 25 процентов для удаленных сотрудников, которые покидают базовый офис в Сан-Франциско и переезжают на озеро Тахо.

В другом случае сотруднику Google, живущему в Стэмфорде, штат Коннектикут, в часе езды от нью-йоркского офиса, заплатили бы на 15 процентов меньше, если бы он решил работать из дома на постоянной основе. Кроме того, для сотрудников корпорации в районах Сиэтла и Бостона разница между работой в офисе и на дому составляет 5-10 процентов. Между тем в мае генеральный директор Google Сундар Пичаи сказал: он ожидает, что лишь каждый пятый сотрудник будет работать из дома, когда жизнь вернется к некоторому подобию нормальной жизни, на фоне соблазна бесплатных обедов для персонала, тренажерных залов на территории и массажных процедур.

Многие американские компании с нетерпением ждут, как сотрудники будут работать по мере того, как пандемия отступит, даже несмотря на то, что США продолжают бороться с дельта-вариантом болезни. Так, фирмы Силиконовой долины, некоторые из которых стремятся вернуть сотрудников на свои рабочие места, экспериментируют со структурой оплаты труда сотрудников. Крупные технологические корпорации, включая Microsoft, Facebook и Twitter, уже предложили меньшую оплату для сотрудников, работающих во время пандемии в местах, где жить дешевле. Но более мелкие фирмы, такие как Reddit и Zillow, заявили, что будут платить одинаково независимо от того, где работают сотрудники.

Некоторые компании, например американский технологический гигант Cisco, разработали гибридный рабочий план, в котором не будет указываться, как часто сотрудники должны приходить в офис. Cisco ожидает, что только менее четверти ее сотрудников захотят работать в офисе три или более дней в неделю. Но другие фирмы, такие как Goldman Sachs, хотят, чтобы сотрудники вернулись в офисы. Босс инвестиционного банка Дэвид Соломон заявил в феврале, что работа на дому является "отклонением", а не "новой нормой".

Между тем

Сотрудники многих предприятий доказали, что постоянная работа на дому жизнеспособна во время пандемии коронавируса. Как отмечает ВВС, Институт персонала и развития (CIPD), представляющий специалистов по персоналу в Британии, заявил, что для фирм всегда "самым безопасным вариантом" было получить письменное согласие сотрудников перед изменением уровня их оплаты. В своих рекомендациях компании работодателям говорится, что сокращение заработной платы является "рискованным" подходом, поскольку работники могут подавать иски о нарушении контракта или о несправедливом увольнении.

Цифра

Работа на удаленке доказала свою эффективность с точки зрения безбумажного оборота. В 2020 году в мире в офисах и при работе из дома напечатано 2,8 триллиона страниц, что на 14 процентов или 450 миллиардов листов меньше, чем годом ранее. По данным компании Gartner, в 2022 году 47 процентов работников умственного труда в мире будут находиться на удаленке.