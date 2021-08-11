Косачев: В Нур-Султане должны дать оценку акциям против русскоязычных

Акции националистов против русскоязычных граждан в Казахстане не имеют ничего общего с добрососедским характером отношений между нашими странами и народами, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Националисты начали устраивать рейды по использованию казахского языка в магазинах и госучреждениях республики. Записи с них выкладываются в YouTube.

"Необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку этим безобразным акциям доморощенных националистов, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между нашими странами и народами", - сказал Косачев РИА Новости.

По его словам, "наша официальная реакция должна определяться с учетом и в зависимости от официальной реакции со стороны казахстанских властей, либо, не дай бог, ее отсутствия".

Ранее Совет Госдумы обратил внимание на инциденты с притеснением русскоязычных граждан в Киргизии.