Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам

Ставки по вкладам в крупных банках вернулись к допандемийному уровню, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитической компании Frank RG. Отмечается, что это произошло в течение первой декады августа, когда проценты на депозиты начали резко расти.

Так, к 10 августа индекс FRG100, отражающий среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года в 54 российских банках, достиг 5,3% годовых, что соответствует показателям конца декабря 2019 года.

С начала августа индекс поднялся на 0,16 п.п., такого заметного роста за столь короткий период не наблюдалось с ноября 2018 года. При этом некоторые банки готовы предлагать клиентам доходность на уровне 7,5-8%, но это, как правило, под промовклады: например, при подключении к другим продуктам.

"В этом случае нужно внимательно изучать условия, поскольку промопериод может действовать первые три месяца, или минимальный срок вклада может быть два-три года", - обратил внимание директор по маркетингу сервиса подбора банковских продуктов "Сравни.ру" Никита Самарин.

Ключевая ставка Банка России сегодня составляет 6,5% годовых, она выросла еще в июле.