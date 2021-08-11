Кузнецова предложила разрешить сиротам онлайн наблюдать за очередью на жилье

Детский омбудсмен Анна Кузнецова собирается обратиться в Минцифры с просьбой предоставить детям-сиротам возможность наблюдать за очередью на жилье. Это можно будет сделать онлайн через Госуслуги.

- Мы добиваемся принятия государственной программы по строительству для них жилья. Это принципиально важная задача, которую надо решить. Она актуальна для Омской области и многих регионов России, - цитируют слова Анны Кузнецовой РИА Новости.

Он уточнила, что есть запрос и необходимость прозрачного наблюдения за движением очереди со стороны детей-сирот.

- Мы обратимся в Минцифры, чтобы на Госуслугах появилась возможность детям-сиротам наблюдать за тем, как двигается очередь, - подчеркнула Анна Кузнецова.