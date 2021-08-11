Лавров обсудил с главой МИД Японии совместные проекты на южных Курилах

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с коллегой из Японии Тосимицу Мотэги подготовку к реализации проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Беседа прошла по инициативе японской стороны, говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе беседы министры рассмотрели перспективы реализации договоренностей лидеров о комплексном развитии двусторонних связей в целях их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области. Особое внимание было уделено осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке России, планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Кроме того, министры обменялись мнениями о состоянии диалога по вопросу о мирном договоре. Стороны обсудили также график дальнейших российско-японских контактов, включая очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и церемонию открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, информировали в МИД РФ.