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Текст:   Елена Манукиян 
12:18 11.08.2021

Льготные кредиты под ИЖС будут выдаваться под участки с коммуникациями

До 1 ноября регионы должны подвести все необходимые коммуникации к участкам для индивидуального жилищного строительства, чтобы в 2022 году смогла заработать программа льготного кредитования под строительство частных домов. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

"Территории, не обеспеченные коммуникациями, развивать бесполезно", - пояснил он в эфире телеканала "Россия 24".

Министр подчеркнул, что уже в этом году программа должна быть полностью сформирована. Планируется, что принимать ее будет новый состав Госдумы.

По его словам, льготную ипотеку можно будет получить, если дом строит наемная организация и если человек его возводит самостоятельно. Она будет выдаваться, в том числе - на покупку строительных материалов под строительство частного дома. Сейчас для этого людям приходится брать потребительский кредит, а ипотека по пониженной ставке доступна лишь при покупке квартиры в новостройке. Кстати, эта меры поддержки появилась в 2020 году и будет действовать до 1 июля 2022 года. Максимальная сумма льготного кредита составляет 3 млн рублей, его ставка - до 7% годовых.

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