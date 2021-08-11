МИД РФ озабочен ситуаций в сфере безопасности на востоке Украины

Российская сторона озабочена деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке Украины.

С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц, говорится в комментарии заместителя директора департамента печати и информации МИД РФ Николая Лахонина.

По оценкам дипломатов, западные покровители Киева ничего не делают, чтобы прекратить убийство украинскими властями собственного народа. Более того, проводимая странами НАТО политика, включая поставки оружия, прямо направлена на поддержку милитаристских настроений и военной эскалации. Всего в 2021 году на Украине проходит семь совместных учений со странами блока.

В политической сфере вместо урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе. Так, 5 августа кабинет министров Украины одобрил законопроект о применение в Донбассе "концепции переходного периода", предусматривающей некий "особый правовой режим", направленный на зачистку региона от нелояльных Киеву сил, что не имеет ничего общего с Минскими соглашениями. Ни о каком особом статусе, языковых правах и амнистии для жителей Донбасса речи не идет.

Кроме того, беспокойство вызывает политика Украины по насаждению идеологии национальной нетерпимости, прежде всего, по отношению к русским. Президент Владимир Зеленский вовсе посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России". За подобное разжигание межнациональной розни в странах Евросоюза - куда так стремятся нынешние власти в Киеве - грозит уголовная ответственность.

Москва призывает международное сообщество обратить пристальное внимание на происходящие на Украине процессы, чтобы совместными усилиями побудить официальный Киев остановить войну против жителей востока страны и прекратить массовые нарушения прав человека, отметили в МИД РФ.