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Рубрика: Власть

МИД РФ озабочен ситуаций в сфере безопасности на востоке Украины

Текст: Александр Саможнев
Российская сторона озабочена деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке Украины.
Фото: Максим Захаров/РИА Новости Фото: Максим Захаров/РИА Новости
Фото: Максим Захаров/РИА Новости

С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц, говорится в комментарии заместителя директора департамента печати и информации МИД РФ Николая Лахонина.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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По оценкам дипломатов, западные покровители Киева ничего не делают, чтобы прекратить убийство украинскими властями собственного народа. Более того, проводимая странами НАТО политика, включая поставки оружия, прямо направлена на поддержку милитаристских настроений и военной эскалации. Всего в 2021 году на Украине проходит семь совместных учений со странами блока.

В политической сфере вместо урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе. Так, 5 августа кабинет министров Украины одобрил законопроект о применение в Донбассе "концепции переходного периода", предусматривающей некий "особый правовой режим", направленный на зачистку региона от нелояльных Киеву сил, что не имеет ничего общего с Минскими соглашениями. Ни о каком особом статусе, языковых правах и амнистии для жителей Донбасса речи не идет.

Кроме того, беспокойство вызывает политика Украины по насаждению идеологии национальной нетерпимости, прежде всего, по отношению к русским. Президент Владимир Зеленский вовсе посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России". За подобное разжигание межнациональной розни в странах Евросоюза - куда так стремятся нынешние власти в Киеве - грозит уголовная ответственность.

Москва призывает международное сообщество обратить пристальное внимание на происходящие на Украине процессы, чтобы совместными усилиями побудить официальный Киев остановить войну против жителей востока страны и прекратить массовые нарушения прав человека, отметили в МИД РФ.

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