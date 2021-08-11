Михаил Мишустин оценил цифровое развитие российской таможни

Экономика страны после проблем, вызванных пандемией коронавируса, возрождается, считает глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин. Это видно в том числе по показателям товарооборота, который в первом полугодии составил 340 миллиардов долларов, что на 27 процентов больше, чем в прошлом году.

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем ФТС. Таможенная служба как один из основных поставщиков доходов государства играет важнейшую роль в бюджетном процессе, особенно сейчас, когда в финальную стадию входит подготовка проекта главного финансового документа на следующие три года, подчеркнул глава правительства. "От эффективности работы таможенной службы зависит сбалансированность бюджета и многое другое. Прежде всего я имею в виду таможенные платежи, которые администрирует таможенная служба", - сказал он.

За шесть месяцев 2021 года ФТС перечислила в доход федерального бюджета 2,96 триллиона рублей. Это на 28 процентов, или 652 миллиарда рублей больше прогнозного задания, которое было доведено до ФТС. Платежи по импорту составили чуть больше двух триллионов рублей, по экспорту - около 900 миллиардов. Такой результат получен благодаря росту товарооборота. "Тенденция такая, что стали больше завозить машин, механизмов, технологических линий, изделий из пластмасс. Все это свидетельствует о том, что наша экономика возрождается. Мы считаем, что по товарообороту в этом году мы выйдем на уровень 2019 года", - констатировал руководитель таможенной службы.

В прошлом году ФТС приступила к реформированию своей работы. Были созданы электронные таможни. В 16 центрах электронного декларирования сосредоточено все оформление грузов. "В этом году перед нами стояла непростая задача - закончить этот переходный процесс и вывести таможенные органы на оптимальный режим работы. Результаты работы за первые шесть месяцев показывают, что мы с этой задачей справляемся", - заявил руководитель ведомства. Почти все таможенное декларирование происходит в этих центрах. "В этом году мы уже оформили 2,7 миллиона деклараций, что на 17 процентов больше, чем в прошлом году. Причем свыше двух миллионов деклараций автоматически зарегистрировано. Около 680 тысяч деклараций автоматически выпущено", - доложил Булавин.

Для ФТС была подготовлена Стратегия развития службы до 2030 года. "Наша главная цель - создать таможню будущего: чтобы таможня была более гибкой, насыщенной искусственным интеллектом. Но самое главное - она должна связать таможенные органы с внешними и внутренними партнерами цифрой", - подчеркнул глава ведомства.

Сейчас таможенная служба сконцентрирована на нескольких значимых проектах. Во-первых, это создание так называемого интеллектуального пункта пропуска. "Создадим цифровую платформу, с которой будем получать всю информацию со всей контрольно-измерительной техники, которая присутствует в пунктах пропуска. И что самое главное - все контролирующие органы, которые присутствуют в пунктах пропуска, будут пользоваться этой цифровой платформой", - пояснил Владимир Булавин. Для бизнеса, по его словам, это будет означать безостановочное прохождение партий товаров, по которым не выявлены таможенные риски.

За шесть месяцев 2021 года ФТС перечислила в доход федерального бюджета 2,96 триллиона рублей

Во-вторых, уже заказана научно-исследовательская работа для оценки каждой партии товара в режиме онлайн. "Привлечем на таможенную службу искусственный интеллект. Поставили задачу перед математиками, которые должны решить нам данный вопрос в этом году, с тем чтобы в 2022 году мы начали эксперимент и дальше уже приступили бы к эксплуатации", - рассказал глава ФТС.

Для обработки большого массива данных таможенная служба приступила к строительству специального центра. Со следующего года его начнут обеспечивать необходимым оборудованием. "В наших планах в 2023 году запустить центр обработки данных", - заявил глава службы. "Уверен, что и применение искусственного интеллекта, интернета вещей и всех технологий, о которых вы рассказали, поможет сделать таможенную систему еще более качественной, современной и удобной для наших людей, - заключил Михаил Мишустин.

Между тем

Михаил Мишустин дал группе министерств время до 15 августа, чтобы подготовить согласованную финансовую модель Дальневосточной авиакомпании, которая создается в федеральном округе на базе авиакомпании "Аврора". Региональный авиаперевозчик должен сделать перелеты между регионами более доступными для граждан, повысить транспортную связанность Дальнего Востока. В перечень поручений по итогам посещения главой правительства Сахалинской области также вошли вопросы развития Курильских островов. До 1 сентября минфину, минвостокразвития, минэкономразвития совместно с правительством региона надо представить предложения по введению особого налогового режима на территории Курил.