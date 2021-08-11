Девятого августа в режиме видеоконференции прошло заседание Группы высокого уровня (ГВУ) Совета Министров Союзного государства. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В его работе приняли участие сопредседатели ГВУ: вице-премьер России Алексей Оверчук и Посол Беларуси в РФ, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко, а также Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов.

В повестке заседания - актуальные аспекты белорусско-российских отношений.

Особое внимание было уделено переходу от опытной эксплуатации каналов связи к отмене роуминга на территории Союзного государства. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерству связи и информатизации РБ, российским и белорусским операторам связи поручено с 1 сентября перейти от опытной эксплуатации к постоянному взаимодействию в условиях сниженных ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, межоператорских роуминговых ставок и комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства в соответствии с ранее достигнутыми между операторами связи договоренностями.

Достигнута договоренность о скорейшем завершении работ по взаимному раскрытию платежной инфраструктуры, учитывая, что на сегодня карты платежной системы "Мир" принимаются в 90% устройств на территории Беларуси, а российская инфраструктура полностью готова к приему карт платежной системы "Белкарт", выпущенных с использованием технологии системы "Мир".

В целях создания равных условий для российских и белорусских производителей автомобильной и специализированной техники прорабатывается возможность создания единой системы определения уровня локализации автомобильной и специализированной техники, производимой в России и Беларуси.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в области микроэлектроники и условия применения электронной компонентной базы белорусского производства в России. Рассматривается возможность подписания соглашения о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий. Обсужден ряд новых тем и направлений сотрудничества, в частности о порядке признания электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии, о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 в Беларуси и России.