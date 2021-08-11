Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России)

Новости

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой" 21:59
Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки 21:45
В России усовершенствуют систему компенсаций для пострадавших от стихии 21:39
Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 21:38
Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров 21:24
Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 20:56
В России может появиться программа прогнозирования опасных природных явлений 20:54
Власти Египта установят минимальные цены в отелях 20:46
Минобороны РФ будет регулярно проводить учения у границ Афганистана 20:08
Поставки сжиженного газа переориентированы с экспорта на внутренний рынок 19:53
В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров 19:46
Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах 19:39
Более 50 банков будут компенсировать бизнесу комиссии за быстрые платежи 19:04
Лукашенко поручил выработать комплекс дополнительных мер против санкций 18:41
В Москве в ночь на среду ожидается "атмосферный фейерверк" 18:40
Карты платежной системы "Белкарт" начнут принимать в России 18:37
В Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха 18:36
Для оказания поддержки семьям с детьми создадут систему одного окна 18:36
МакSим не сможет вернуться к творческой деятельности не меньше года 18:31
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса 18:23
Чернышенко: К 2030 году прогнозируется рост числа молодых ученых в РФ на 70% 18:14
Эксперт: Афганистану уже осенью угрожает настоящий голод 17:43
Минобороны к концу года получит 20 танков "Армата" 17:42
ЦИК отказал в регистрации списка партии "Российский общенародный союз" 17:34
У экс-сотрудника ФСБ обнаружили виллу в Италии за 4 млн евро 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 августа 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России)

Опубликован 11 августа 2021 г.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России)

Работодателям организаций оценочной деятельности и других видов экономической деятельности, связанной с определением стоимостей

29.07.2021 N 14-4/10/В-9631

На федеральном уровне заключено Отраслевое соглашение в оценочной деятельности и в других видах экономической деятельности, связанных с определением стоимостей в Российской Федерации на 2021- 2023 годы, между Общероссийским межотраслевым объединением работодателей аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций и Всероссийским профессиональным союзом работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости (25 мая 2021 г., регистрационный N 9/21-23), размещено на официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций оценочной деятельности и других видов экономической деятельности, связанной с определением стоимостей, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты

Российской Федерации

А.О. Котяков