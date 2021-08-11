Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России)

Работодателям организаций оценочной деятельности и других видов экономической деятельности, связанной с определением стоимостей

29.07.2021 N 14-4/10/В-9631

На федеральном уровне заключено Отраслевое соглашение в оценочной деятельности и в других видах экономической деятельности, связанных с определением стоимостей в Российской Федерации на 2021- 2023 годы, между Общероссийским межотраслевым объединением работодателей аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций и Всероссийским профессиональным союзом работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости (25 мая 2021 г., регистрационный N 9/21-23), размещено на официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций оценочной деятельности и других видов экономической деятельности, связанной с определением стоимостей, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты

Российской Федерации

А.О. Котяков