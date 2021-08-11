Москалькова: Вакцина от COVID-19 помогла "смягчить удар" при заболевании

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что могла бы перенести коронавирус тяжелее, если бы не вакцинировалась. Вакцина помогла ей "смягчить удар" при заболевании.

"У меня были прививки "КовиВак", я переболела коронавирусом, я убеждена, что прививка смягчила этот удар", - сказала Москалькова журналистам во время встречи на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Она призвала граждан вакцинироваться при отсутствии противопоказаний.

"Мне кажется, если нет противопоказаний, то вакцинация - это очень хорошо", - сказала Татьяна Москалькова.