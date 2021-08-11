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11.08.2021 20:29
Рубрика: В мире

На Украине госслужащим разрешили воровать в честь праздника

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
На празднование 30-й годовщины независимости украинский кабинет министров сделал подарок всем ветвям власти, вплоть до провинциального уровня, разрешив им до 31 августа пожить за госсчет, то есть узаконив воровство из госбюджета. Речь идет о постановлении, которым временно снимаются ограничения и лимиты на закупку автомобилей, мебели, оборудования, техники, а также всего, что потребуется для празднования юбилея независимости. И, как выяснило киевское издание vesti.ua, электронная система публичных закупок Prozorro ("прозрачно" - укр.) уже заполнена заявками, в том числе экзотическими. Например, управление делами Верховной рады внезапно решило к празднику закупить 566 литров этилового спирта. И это помимо километров ткани, "вышиванок" по 160 долларов за штуку, и бензина на 300 тысяч долларов.
Фото: iStock
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Но в первую очередь чиновники сосредоточились на машинах. Так, управление полиции охраны Днепропетровской области купило немецкий внедорожник за 1,8 миллиона гривен (70 тысяч долларов), и это в два раза дороже максимальной цены автомобиля, положенного, согласно лимитам, руководителю подобной структуры в столице. Такие же, еще неделю назад недоступные по закону закупки, проводят сегодня все провинциальные структуры исполнительной власти - от управлений полиции до филиалов казначейства и рыбнадзора. Даже Министерство иностранных дел Украины поспешило использовать ситуацию и вознамерился приобрести четыре электромобиля не обозначенной в заявке марки.

Чиновников поселкового и районного уровня на Украине интересовали новые мобильные телефоны и ноутбуки

Чем мельче учреждение, тем проще желания. Чиновников поселкового и районного уровня интересуют в первую очередь новые мобильные телефоны и ноутбуки. До годовщины независимости на средства связи и компьютерную технику им разрешалось тратить 50 и 100 долларов соответственно, теперь же заявки заполняются на тысячи долларов. Некоторые по случаю праздника решили исполнить и детские мечты. Например, Подгородненским горсоветом Днепропетровской области куплены за государственный счет две игровые консоли Microsoft Xbox S + FIFA 21. Иными словами, подготовка к празднику, проведение которого обойдется бюджету в 200 миллионов долларов, идет полным ходом, поэтому чиновникам позволено отщипнуть от праздничного бюджета малую толику в качестве платы за лояльность. Тем более с учетом уже накопленного бюджетного дефицита в 10 миллиардов долларов, необходимости выплатить в сентябре более 5 миллиардов долгов, и воровства окружения президента Зеленского на так называемом "Большом строительстве", все эти автомобили, телефоны и консоли действительно выглядят крохами.

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