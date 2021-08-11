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11.08.2021,  
08:46
Текст:  Николай Грищенко

Началось серийное производство ракет для С-500 "Прометей"

Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

На предприятиях концерна "Алмаз-Антей" началось серийное производство ракет для зенитной системы нового поколения С-500 "Прометей".

Фото: Сергей Куксин / РГ
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Как сообщает источник ТАСС, новые ракеты в соответствии с контрактом поступят на вооружение в ВКС России в 2022 году. В настоящее время комплекс "Прометей" проходит государственные испытания на военном полигоне.

Ранее о подписанных контрактах для серийного производства С-500 на форуме "Армия-2020" рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Отметим, что зенитная ракетная система С-500 "Прометей" может вычислить и вывести из строя до десяти баллистических сверхзвуковых ракет, которые летят со скоростью до семи километров в секунду. Радиус поражения системы составляет 600 километров.

Система С-500 способна уничтожить гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотные летательные аппараты, а также различные цели в ближнем космосе.

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