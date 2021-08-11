Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии

10 сентября на очередном заседании совета директоров Центробанк может поднять ключевую ставку. Эксперты не исключают, что она достигнет 7 процентов. Следом вырастут и ставки по банковским депозитам. Но будут ли они выгодны населению - большой вопрос.

Специально для "Российской газеты" основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров назвал самые рисковые инвестиции и дал совет, за счет чего можно приумножить свои сбережения и подготовить подушку безопасности к пенсии:

- Говоря о рисковых инвестициях, стоит начать с самых традиционных видов вложения средств для россиян, которыми они пользуются в кризис.

Начнем с покупки недвижимости. В данный момент, несмотря на низкие ставки по ипотеке, это однозначно рискованные вложения.

Во-первых, из-за перегретости рынка ипотеки в скором времени вполне возможен откат цен (которые выросли за полгода на 20 процентов). Получится, что ипотечники, купившие квартиры в этом году, переплатят за недвижимость вполне солидные суммы.

Во-вторых, возможен вариант, когда банки начнут пересматривать ставки даже для тех, кто купил квартиру с ипотекой за 7-8 процентов годовых.

Финансовым структурам становится невыгодно предоставлять такие кредиты. Инвестиционный спрос на жилье также падает (ведь сокращается и рынок арендованного жилья). Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем покупать квартиру в кредит во время кризиса.

Второй традиционный способ инвестирования для россиян - приобретение иностранной наличной валюты. Но в данный момент на фоне снижения курса доллара выгода таких инвестиций далеко не очевидна.

Если только приобретать валюту, чтобы спасти от девальвации рублевые средства на долгий период - на 5-10 лет.

В такой ситуации, доллар, купленный за 73-74 рубля и евро по 86-88 рублей станет выгодным вложением. На долгом периоде иностранная валюта в нашей стране всегда дорожает, а рубль падает. На краткосрочном периоде (сейчас купить, а продать перед Новым годом) это может быть невыгодно, если рубль не удержится на текущих уровнях до конца года.

Есть и такой вид вложений - покупка крупной бытовой техники впрок (как произошло в декабре 2014 года из-за резкого падения рубля до 80 за доллар). Но это тоже не всегда оправдывает себя. Да, на фоне подорожания техники на 30-50 процентов, как это прогнозируется, такие инвестиции будут правильными.

Можно поменять старую технику или купить ее для работы (компьютер, планшет, новый телефон и т.д.). Закупаться впрок техникой, которая морально и технически устаревает через пару лет, не имеет смысла.

Теперь о депозитах, которые считаются самыми надежными консервативными средствами получения пассивного дохода. Но низкие ставки при текущем уровне инфляции такого дохода не дают - наоборот, вклады становятся убыточными.

При инфляции 6,46 процента (в июле) средняя ставка по рублевым депозитам находится на таком же уровне. Это означает, что годовая ставка по вкладу уходит в отрицательную зону. То же самое и по долларовым депозитам - ставка не достигает одного процента.

Среди рисковых инвестиций однозначно можно и нужно указать криптовалюты. Во-первых, они отличаются высокой волатильностью. Если в прошлом году биткоин и другие валюты стремительно росли, то сейчас началась долговременная коррекция. Монеты вряд ли будут увеличиваться в цене так же сильно. И государства усиливают контроль крипторынка (Россия в том числе). Да и общий интерес к цифровым валютам снижается.

На фондовом рынке получить прибыль возможно, вкладываясь в самые стабильные сектора - добыча сырья, производство продуктов питания и АПК. Отрасль ИТ, компании БигТех или медицинский сектор уже наверняка прошли период высокого роста в прошлом году на фоне пандемии.

А сырье, товары первой необходимости, производство продуктов будет востребовано всегда, прибыль будет обеспечиваться растущими ценами во всем мире.

Но всегда при этом стоит помнить, что рынок акций и других ценных бумаг очень реагирует на мировую повестку, так что падения возможны, от них ни один инвестор не застрахован.

А также помните: любые высокие риски связаны с обещанием суперприбыли. Так что не нужно вкладываться в такие инструменты, а лучше выбирать бумаги, где доходность хотя бы немного превышает инфляцию (это более надежно). Среди таких бумаг - акции крупнейших российских и иностранных компаний сырьевого сектора, крупнейшие ритейлеры, производители зерна, удобрений и товаров повседневного спроса, а также маркетплейсы.

Также имеет смысл рассмотреть возможность покупки гособлигаций. Например, ОФЗ-н (облигации федерального займа "народные") как раз создавались, чтобы граждане имели хороший инструмент для получения пассивного дохода, но при этом бумага считается защищенной, поскольку выплаты гарантируются государством.

Средняя доходность обычно выше уровня инфляции (7-9 процентов), ее уровень зависит от периода действия ОФЗ (чем больше срок - 3,5,10 лет), тем выше доходность. Вот с таких гособлигаций как раз и стоит, наверное, начать создавать подушу безопасности к пенсии.

Кроме того, в периоды экономических кризисов самыми надежными инвестициями считаются вложения в драгоценные металлы. Конечно, далеко не каждый может приобрести слиток золота, но покупка монет вполне реальна.

В прошлом году стоимость золота выросла более чем на 20 процентов, серебра - на 30 процентов. По мере усиления стагнации в глобальной экономике спрос на эти металлы будет расти - как инвестиционный, так и промышленный.

При этом в серебре, например, отмечается дефицит сырья - этот металл будет увеличиваться в стоимости постоянно. Серебряные монеты вполне доступны для приобретения (их можно купить за 3-5 тысяч рублей, тогда как самая популярная монета из золота - "Георгий Победоносец" - стоит более 25 тысяч рублей).

Для долговременных накоплений, для создания финансовой подушки безопасности к пенсии покупка монет из драгметаллов станет хорошим вложением и защитой рублевых средств от инфляции.