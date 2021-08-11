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Рубрика: Экономика

Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии

Текст: Георгий Панин
10 сентября на очередном заседании совета директоров Центробанк может поднять ключевую ставку. Эксперты не исключают, что она достигнет 7 процентов. Следом вырастут и ставки по банковским депозитам. Но будут ли они выгодны населению - большой вопрос.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров назвал самые рисковые инвестиции и дал совет, за счет чего можно приумножить свои сбережения и подготовить подушку безопасности к пенсии:

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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- Говоря о рисковых инвестициях, стоит начать с самых традиционных видов вложения средств для россиян, которыми они пользуются в кризис.

Начнем с покупки недвижимости. В данный момент, несмотря на низкие ставки по ипотеке, это однозначно рискованные вложения.

Во-первых, из-за перегретости рынка ипотеки в скором времени вполне возможен откат цен (которые выросли за полгода на 20 процентов). Получится, что ипотечники, купившие квартиры в этом году, переплатят за недвижимость вполне солидные суммы.

Во-вторых, возможен вариант, когда банки начнут пересматривать ставки даже для тех, кто купил квартиру с ипотекой за 7-8 процентов годовых.

Финансовым структурам становится невыгодно предоставлять такие кредиты. Инвестиционный спрос на жилье также падает (ведь сокращается и рынок арендованного жилья). Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем покупать квартиру в кредит во время кризиса.

Второй традиционный способ инвестирования для россиян - приобретение иностранной наличной валюты. Но в данный момент на фоне снижения курса доллара выгода таких инвестиций далеко не очевидна.

Если только приобретать валюту, чтобы спасти от девальвации рублевые средства на долгий период - на 5-10 лет.

В такой ситуации, доллар, купленный за 73-74 рубля и евро по 86-88 рублей станет выгодным вложением. На долгом периоде иностранная валюта в нашей стране всегда дорожает, а рубль падает. На краткосрочном периоде (сейчас купить, а продать перед Новым годом) это может быть невыгодно, если рубль не удержится на текущих уровнях до конца года.

Есть и такой вид вложений - покупка крупной бытовой техники впрок (как произошло в декабре 2014 года из-за резкого падения рубля до 80 за доллар). Но это тоже не всегда оправдывает себя. Да, на фоне подорожания техники на 30-50 процентов, как это прогнозируется, такие инвестиции будут правильными.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Можно поменять старую технику или купить ее для работы (компьютер, планшет, новый телефон и т.д.). Закупаться впрок техникой, которая морально и технически устаревает через пару лет, не имеет смысла.

Теперь о депозитах, которые считаются самыми надежными консервативными средствами получения пассивного дохода. Но низкие ставки при текущем уровне инфляции такого дохода не дают - наоборот, вклады становятся убыточными.

При инфляции 6,46 процента (в июле) средняя ставка по рублевым депозитам находится на таком же уровне. Это означает, что годовая ставка по вкладу уходит в отрицательную зону. То же самое и по долларовым депозитам - ставка не достигает одного процента.

Среди рисковых инвестиций однозначно можно и нужно указать криптовалюты. Во-первых, они отличаются высокой волатильностью. Если в прошлом году биткоин и другие валюты стремительно росли, то сейчас началась долговременная коррекция. Монеты вряд ли будут увеличиваться в цене так же сильно. И государства усиливают контроль крипторынка (Россия в том числе). Да и общий интерес к цифровым валютам снижается.

На фондовом рынке получить прибыль возможно, вкладываясь в самые стабильные сектора - добыча сырья, производство продуктов питания и АПК. Отрасль ИТ, компании БигТех или медицинский сектор уже наверняка прошли период высокого роста в прошлом году на фоне пандемии.

А сырье, товары первой необходимости, производство продуктов будет востребовано всегда, прибыль будет обеспечиваться растущими ценами во всем мире.

Но всегда при этом стоит помнить, что рынок акций и других ценных бумаг очень реагирует на мировую повестку, так что падения возможны, от них ни один инвестор не застрахован.

А также помните: любые высокие риски связаны с обещанием суперприбыли. Так что не нужно вкладываться в такие инструменты, а лучше выбирать бумаги, где доходность хотя бы немного превышает инфляцию (это более надежно). Среди таких бумаг - акции крупнейших российских и иностранных компаний сырьевого сектора, крупнейшие ритейлеры, производители зерна, удобрений и товаров повседневного спроса, а также маркетплейсы.

Также имеет смысл рассмотреть возможность покупки гособлигаций. Например, ОФЗ-н (облигации федерального займа "народные") как раз создавались, чтобы граждане имели хороший инструмент для получения пассивного дохода, но при этом бумага считается защищенной, поскольку выплаты гарантируются государством.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Средняя доходность обычно выше уровня инфляции (7-9 процентов), ее уровень зависит от периода действия ОФЗ (чем больше срок - 3,5,10 лет), тем выше доходность. Вот с таких гособлигаций как раз и стоит, наверное, начать создавать подушу безопасности к пенсии.

Кроме того, в периоды экономических кризисов самыми надежными инвестициями считаются вложения в драгоценные металлы. Конечно, далеко не каждый может приобрести слиток золота, но покупка монет вполне реальна.

В прошлом году стоимость золота выросла более чем на 20 процентов, серебра - на 30 процентов. По мере усиления стагнации в глобальной экономике спрос на эти металлы будет расти - как инвестиционный, так и промышленный.

При этом в серебре, например, отмечается дефицит сырья - этот металл будет увеличиваться в стоимости постоянно. Серебряные монеты вполне доступны для приобретения (их можно купить за 3-5 тысяч рублей, тогда как самая популярная монета из золота - "Георгий Победоносец" - стоит более 25 тысяч рублей).

Для долговременных накоплений, для создания финансовой подушки безопасности к пенсии покупка монет из драгметаллов станет хорошим вложением и защитой рублевых средств от инфляции.

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