Фильм "Чернобыль", в котором Козловский и режиссер, и продюсер, и исполнитель главной роли, после российского кинопроката довольно неплохо чувствует себя на площадке онлайн-кинотеатра Netflix.

А это означает, что и другие фильмы и сериалы с участием Козловского имеют шанс привлечь к себе внимание на международном уровне. Над чем же сейчас работает актер.

1. True Russian Romans (название - рабочее)

Фильм "Анна Каренина" - один из референсов этого проекта. Козловский впервые рассказал о нем на фестивале "Зеркало". Тогда жанр будущего фильма Козловский определил как "драматическая музыкальная комедия", включающая в себя такие произведения, как "Евгений Онегин", "Горе от ума", "Герой нашего времени" и другие.

"Представьте себе, что Лермонтов, Пушкин и Толстой отдыхали бы вместе в одном санатории и стали свидетелями истории семьи, которая произошла в соседнем имении. И каждый написал бы о ней свою книгу", - пояснял Данила Козловский. Все то же он повторил на недавней защите в Фонде кино и добавил, что русская классика - это бренд в хорошем смысле. "У нас - своя Вселенная. Условно говоря, Marvel. Только вместо главных героев - персонажи русской литературы".

Самое важное в будущем фильме, по словам Козловского, - то, что он должен нести к зрителю семейные ценности. Драма с элементами постмодернистской комедии расскажет о молодой девушке Татьяне и ее семье - помещиках Лариных, оказавшихся на краю разорения и гибели. История соткана из персонажей, сюжетных ходов, тем и стилистических приемов произведений русской классики XIX века

2. "Один в океане"

Фильм основан на реальной истории советского океанографа и писателя Славы Курилова. Картина базируется на его книге с одноименным названием "Один в океане". 13 декабря 1974 года Слава Курилов прыгнул с борта советского круизного лайнера в Филиппинском море. Его путешествие к берегу - почти трое суток вплавь в полном одиночестве посреди океана - потом назовут предательством, побегом, подвигом, протестом... Но для Курилова этот прыжок был шагом к свободе.

Козловский сыграет Славу Курилова. Кстати, о Курилове снято несколько документальных лент. В новом фильме планируются подводные съемки и визуальные эффекты. А еще известно, что он будет снят в совместном сотрудничестве с несколькими странами - в частности, ведутся переговоры со студиями из Венгрии, Бельгии и Мальты.

3. "Люся"

Иван Твердовский - режиссер фильмов "Класс коррекции", "Зоология", "Подбросы", "Конференция" и других начал работу над своим первым сериалом "Люся".

Главную роль - создателя голосового помощника - умной колонки по имени "Люся" - сыграет Данила Козловский. Его персонаж Сеня большой любитель экспериментов. Поэтому он в отношениях с алгоритмами и искусственным интеллектом нарушил все границы и допустил "Люсю" в свои отношения на работе и в семье. Что из этого вышло - увидим в сериале.

4. "Карамора"

Долгожданный сериал должен появиться уже в этом году на одном из крупных стриминговых сервисов. Козловский в нем и режиссер, и продюсер, и актер.

Согласно описанию, действие фильма разворачивается в альтернативной предреволюционной России начала ХХ века. Молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную Алину в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Теперь он готов на все, чтобы отомстить за потерянную любовь. Раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что сила тех, кому он противостоит, лежит далеко за пределами человеческих возможностей...

Сериал "Карамора" немного припоздал, поскольку известно, что в нем поднимается тема вампиров. Уже, по крайней мере, два сериала, "Вампиры средней полосы" и "Пищеблок", обыграли российских кровопийц. А "Карамора" был и задуман, и заявлен раньше, чем они.

5. "Надвое"

Новый фильм Валерия Тодоровского называется "Надвое". В нем впервые в кино вместе сыграют Данила Козловский и Александр Петров. Съемки картины, которая делается при поддержке канала "Россия 1", уже завершены.

О сюжете известно, что это современная история о двух друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. Там герои Костя и Саня знакомятся с двумя девушками. В главных женских ролях в фильме Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Козловский рассказывал о будущем фильме, что на площадке сложилась хорошая атмосфера, что ему было комфортно работать и с Петровым, и с Тодоровским, и с оператором Сергеем Козловым.

"Такой сценарий - чистая радость для артистов. Как говорит моя мама, у нас с партнерами есть уникальная возможность "вышивать" в кадре, не говоря о том, что по своей актуальности эта история основана на событиях из жизни миллиардов людей. В общем, профессионально я счастлив!"

Тем временем

В Нижнем Новгороде назвали самые крутые веб-сериалы

В Нижнем Новгороде завершился "сдвоенный" - третий и четвертый - фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Поскольку из-за пандемии в прошлом году его не проводили, в этом решено было объединить 2020 и 2021 годы. В Нижний приехали такие звезды, как братья Пресняковы, Ольга Сутулова, Алексей Филимонов, Анна Цуканова-Котт, Нино Нинидзе, Лена Тронина, Любовь Толкалина, Егор Корешков, Анна Слю и другие. На фестивале были открыты новые таланты. Всех перечислять не будем - назовем лишь победителей. Жюри основного конкурса, в который вошли 44 веб-сериала (из них 17 российских), определило лауреатов так, что большинство гостей и участников остались довольны их выбором. Лучшим веб-сериалом признан канадский - "Дочь коммуниста". Он рассказывает о девушке, которую все называют уменьшительным именем Яша. Время действия - 1989 год, Яша живет в семье убежденных коммунистов и сравнивает мировоззрение и образ жизни своей семьи с капиталистическим строем, в котором живут их соседи и знакомые.

Лучшим режиссером названы Эндрю Шенкс и Николас Клири, которые сняли веб "Любовь, оружие и новые уровни" (Австралия). Он - о новом способе завести отношения для молодых - через компьютерные игры. Тарелка (призы на фестивале выглядят именно так) за лучший сценарий передана также в Канаду. Ее получили Мишель Дюшен, Эрик Пикколи, которые сочинили веб "Народный писатель - 3". Сериал - о силе слова и ее последствиях. Главный герой пишет и издает книгу, но чем написанное ему аукнется в обычной жизни?

Лучшая идея - у сериала "Голодранцы" (Швейцария), который рассказывает о брошенных детях. Они принимают участие в довольно жестком реалити-шоу, победитель которого будет усыновлен семьей знаменитостей. "Самый яркий персонаж" - это непрофессиональная актриса Аня Вечер, сыгравшая младшую сестру-оторву в проекте "Систер". Приз как лучший российский веб-сериал получил веб "П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой". Спецприз жюри - казахскому сериалу "Ночные ведьмы" - это признание заслуг, потому что творцам из Казахстана жанр веб-сериала полностью подвластен, что они демонстрируют не в первый раз. Спецприз от издания The Digital Reporter вручен сериалу "Секреты семейной жизни". Также на Realist Web Fest провели Конкурс пилотных серий. На нем победил сериал "Основано на реальных событиях", режиссера Дмитрия Кирюшкина. Рассказывает о том, как готовят актеров для популярных ТВ-шоу.

Кстати

На фестивале прошла премьера "Выживших" режиссера Андрей Прошкина. Сериал выходит на платформе Okko 12 августа. В нем - 88 серий. В основном проекте их - 8. И много ответвлений в виде коротких вебов. Над ними работали разные режиссеры, но куратор у проекта один - Борис Хлебников. Сценарий написали Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина. В главной роли Алексей Филимонов. Также снимались Яна Сексте, Алексей Розин, Артур Смольянинов и другие. "Выжившие" рассказывает о том, что отношения между людьми совсем перестали походить на человеческие. И тогда миру явилась очередная эпидемия. Противостоять болезни смогли лишь избранные. Но все эти люди - не совсем нормальны...