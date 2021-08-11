Накануне первого сентября мы спросили наших читателей

Приближается сентябрь, а это значит, что уже совсем скоро миллионы школьников и студентов в Беларуси и России сядут за парты или отправятся в аудитории постигать науки. Впрочем, учиться, как известно, не поздно в любом возрасте. Мы спросили наших читателей: чему вы не успели научиться в своей жизни?

Дарья Светлая, журналист, Хабаровск:

- Дожив до 28 лет, я так и не научилась плавать. Много раз меня пытались учить знакомые: на море, на речке, в бассейне. Но панический страх, который появляется, когда ты отрываешь ноги от дна, перебороть очень сложно. Я решила, что учиться никогда не поздно и недавно записалась к тренеру. За несколько тренировок добилась того, что плыву со специальной дощечкой в руках. Кому-то покажется, что это ерунда, а для меня огромный прогресс. Надеюсь, вскоре буду плавать не хуже других. Следом начну и другие пробелы в знаниях устранять: учиться водить машину, к примеру. Думаю, что осваивать новое надо всю жизнь!

Алина Короленя, старший преподаватель Белгосуниверситета физической культуры, Минск:

- Мой старший сын учится в вузе, а младшая дочь только пойдет во второй класс. Осваиваю вместе с ними знания обновленной школьной и университетской программ. Недавно всей семьей увлеклись рисованием больших картин по номерам. В моем детстве о таких широких творческих возможностях можно было только мечтать.

Евгения Зверева, пенсионерка, Минский район:

- Когда работала, крутилась как белка в колесе, совершенно не было времени на себя. Теперь занялась собственным здоровьем: купила палки для скандинавской ходьбы и по утрам хожу с подругой по полчаса в сквере. Наслаждаюсь жизнью, больше читаю разнообразную литературу о ЗОЖ и эзотерике. Планирую съездить на экскурсию в Санкт-Петербург.

Евгений Эрман, эксперт, Астрахань:

- Так и не научился кататься на скейтборде. В детстве его было не достать, а когда вырос - не было времени. Здорово, что сегодня у ребят больше возможностей для развития своих интересов: ролики и скейт-площадки доступны каждому.

Оксана Василишина, руководитель организации "Поиск пропавших детей - Красноярск":

- Мы уже девять лет занимаемся поиском пропавших детей и взрослых. За это время можно было бы, кажется, привыкнуть ко всему. Но я, как ни старалась, не научилась сдерживать чувства. Иногда, честно говоря, это очень мешает работе. Человек, например, потерялся в бескрайней тайге. Решения - четкие, рассчитанные до мелочей - необходимо принимать максимально быстро. Без сантиментов. В таких ситуациях стараюсь собраться "в кулак". Твержу: "Успокойся, возьми себя в руки, тебе нужна холодная голова". Признаться, получается далеко не всегда...

Павел Пенягин, инспектор по пожарному надзору, Екатеринбург:

- Я хотел, но так и не научился кататься на коньках. Так получилось, что коньков своих у меня не было, брал чужие. В детстве три раза ходил на корт, три раза падал и уходил, потом попытки оставил. А сейчас уже стыдно учиться. Смешно будет выглядеть - взрослый дядька ходит, падает...

Виктор Балашевич, предприниматель, Гомель:

- Мне сейчас уже 46 лет, и я всерьез задумался о получении заочного образования по экономической специальности. Жалею о том, что легкомысленно относился к иностранным языкам. С помощью мобильного приложения стараюсь подтягивать разговорный английский. Язык международного общения нужен в работе.

Александр Паньков, инженер ОАО "Пеленг", Минск:

- Считаю, что годы достаточно сложной учебы в техническом вузе потрачены не зря. Хотел бы дальше развиваться в этой сфере. Испытываю порой проблемы в общении с людьми, из-за пандемии и напряженной работы не хватает живого общения с друзьями. Так что надо больше переключаться на досуг, какие-то встречи, возможно, новые знакомства и путешествия.