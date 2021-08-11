Охотникам придется раз в год платить сбор за добычу уток или зайцев

Комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, которая вводит специальный сбор на добычу птиц и пушных зверей. "Проект поправок в Налоговый кодекс предлагает установить ежегодную ставку сбора за добычу массово добываемых видов охотничьих ресурсов: гусей, казарок, уток, рябчиков, зайцев, лисиц, белок и других. В настоящее время в законе не установлены размеры ставок сбора за их добычу", - сообщил зампред правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Он отметил, что законопроект дополняет Налоговый кодекс нормой, по которой ежегодная ставка сбора за добычу пушных составит 600 рублей. Сбор за группу птиц, относящихся к охотничьим ресурсам, составит 700 рублей.

"Предполагается, что сбор будет оплачиваться до получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов. При этом размер сбора не будет зависеть от количества добытых особей. Согласно предложению сбор в 600 рублей надо будет оплачивать при добыче лисиц, корсаков, песцов, енотовидных собак, енотов-полоскунов, барсуков, куниц, харз, диких кошек, ласок, горностаев, солонгоев, сусликов, кротов, зайцев и других", - пояснил заместитель председателя правления АЮР.

Полный список перечислен в проекте. Сбор уплачивается за общее количество указанных объектов животного мира вне зависимости от вида. В списке птиц - глухари, утки, голуби, чибисы, вальдшнепы и другие.

"Уплата сбора позволит охотнику в течение года получать неограниченное количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных лимитов и квот. Еще одно предлагаемое нововведение: ставку за добычу волка и шакала предлагается установить в ноль рублей", - подчеркнул Игорь Черепанов.

По экспертным оценкам, доля граждан, ежегодно выезжающих на охоту, составляет 30 - 40 процентов от общего числа лиц, имеющих охотничий билет. То есть, по данным на 2019 год, - 1,4 - 1,9 миллиона человек из более чем 4 миллионов. По расчетам установление предлагаемых ставок позволит в год дополнительно собирать в казну 1 - 1,3 миллиарда рублей.

Что же касается отстрела волков, то в некоторых регионах за них даже доплачивают.Так, в Вологодской области, сообщают СМИ, за самца волка охотнику платят 3750 рублей.