Отказ от лишней упаковки продуктов сократит отходы на 10%

Отказ магазинов и производителей продуктов питания от излишней упаковки мог бы сократить объем трудноперерабатываемых отходов на 10%, выяснили специалисты ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Для этого они обошли магазины ведущих торговых сетей и обратили внимание, в какой обертке продаются мясо, овощи и фрукты. По их мнению, ПЭТ-лотки и подложки для овощей из ПВХ, которые сверху оборачивают в тонкую пленку, можно заменить на аналоги, например, из пульпокартона. Такая упаковка из мусорного бака попадет на переработку, в то время как традиционные лотки будут захоронены на полигоне.

"При переходе на более экологичные варианты упаковки товары могут незначительно подорожать, - признает гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - Возможно увеличение стоимости товаров в бумажной упаковке на 1,4%, пластиковой - 1,3%, стеклянной - 1,2%, из черных и цветных металлов - 0,7%".

"Процент переплаты за упаковку невелик и теряется в общей себестоимости продукта, - считает старший преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев. - Более половины цены продукта на полке составляют налоги, пошлины, затраты на маркетинг и логистику".

Еще 20 лет назад крупы продавались на развес, добавляет эксперт, затем их стали расфасовывать в стандартные килограммовые мешки. Теперь для каждой порции есть свой отдельный пакет, они сложены в коробку. С одной стороны, все эти слои стоят денег, с другой - повышают привлекательность товара. А с третьей - образуют дополнительные тонны отходов. На долю упаковки приходится половина из 60 млн тонн мусора, которые образуются в России каждый год.

"Упаковку из комбинированных материалов переработать тоже можно, тот же "Тетрапак", состоящий из алюминия, бумаги и пластика, разделяют на бумагу и полиалюминиевую смесь, чтобы превратить ее в строительные профили, решетчатые ящики, облицовочные материалы, - добавляет Денис Буцаев. - Сейчас в России это делают на шести заводах". При этом в ППК РЭО признают, что упаковка необходима, она сохраняет товар. Но призывают к минимализму - если одного слоя достаточно, то второй использовать не надо.

"На рынках импульсивных покупок упаковка играет яркую гедонистическую роль, ее хотят купить не меньше, чем основное содержимое, - объясняет Лебедев. - Такое можно встретить среди детских товаров или элитной водки, когда себестоимость изысканной бутылки значительно превышает цену спирта и очищенной воды, смесь которых налита в нее". В этой ситуации речь идет не о рациональном потреблении, а об удовлетворении эстетических потребностей потребителей. Отказывать им в такой возможности тоже было бы неверно, считает он.

Кстати

Ликвидация свалок улучшит жизнь 2,7 млн человек

До конца года будут ликвидирована 31 незаконная свалка, сообщили в минприроды. По подсчетам министерства, рекультивация 14 из них, в том числе крупнейшей - челябинской, позволит улучшить качество жизни для 2,7 млн россиян.

Чтобы новые свалки не появлялись, уже в этом году будут построены 15 объектов инфраструктуры отрасли по обращению с отходами. Они позволят дополнительно обрабатывать 1,5 млн тонн отходов, утилизировать и безопасно размещать по 0,36 млн тонн каждый год.