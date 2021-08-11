Закон

"После смерти мужа одна растила двоих несовершеннолетних детей. Недавно я вышла замуж за россиянина. Он тоже один воспитывает 10-летнего сына и собирается переехать ко мне. Имеем ли мы право на удостоверение многодетной семьи и льготы, предусмотренные для таких семей? Светлана Давиденко, Гомельская область".

Определение семьи, в том числе многодетной, содержится в Кодексе о браке и семье. Многодетной является семья, в которой на иждивении и воспитании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Согласно статье 59 Кодекса о браке и семье семья - это объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления. То есть одним из оснований возникновения семьи помимо близкого родства и усыновления является регистрация брака. Поэтому со вступлением в брак дети супругов от предыдущих браков, проживающие в семье, признаются членами этой семьи. И такая семья будет рассматриваться как многодетная семья и пользоваться соответствующими правами и льготами.

Туризм

Сколько стоит отдых в белорусской агроусадьбе?

"Хотелось бы узнать, за какую стоимость можно отдохнуть в белорусской агроусадьбе в конце августа? Сергей Потапов, Москва".

Отдохнуть в белорусской агроусадьбе можно как за 15-20 у.е. в сутки, так и за плату на порядок больше. Все зависит от качества дома и набора услуг. Хотя выбора сейчас особого нет - места в большинстве агроусадеб расписаны до сентября. По словам председателя правления Белорусского общественного объединения "Отдых в деревне" Валерии Клицуновой, в прошлом году из-за отсутствия спроса владельцы агроусадеб опустили цены практически до себестоимости, так как простаивать невыгодно: лучше что-то иметь, чем ничего. На данный момент в агротуризме ажиотаж, поэтому цены вернулись на уровень 2019 года и даже немного подросли.

- Здесь нет фиксированных цен, - отмечает Валерия Клицунова. - Что сколько стоит, решает хозяин усадьбы. Понятно, что цена на проживание в будний день и выходной будет разная - спрос несопоставимый. На цену влияет и уровень инфраструктуры усадеб. Усадьба, которая вложила огромные средства в развитие территории и дома, вправе ставить высокий ценник. Но при этом есть и бюджетные варианты. Сейчас агротуризм доступен для всех.

Кстати, при заселении предъявлять тест на коронавирус не требуется.

Транспорт

Когда можно будет приобрести белорусский электромобиль?

"Знаю, что в Беларуси готовятся выпустить собственный электромобиль. Задумываюсь о покупке. Хотелось бы узнать подробнее о сроках выпуска и цене. Борис Селезнев, Брянская область".

По словам генерального директора СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадия Свидерского, предприятие завершило испытания новой модели - электромобиля "Геометрия С". Его поставки на рынок запланированы на четвертый квартал этого года. Дальность электромобиля на одной зарядке - 550 км. Сформирован он в виде хетчбэка. Белорусско-китайский электромобиль имеет много инновационных решений: от активных систем безопасности до проработанного дизайна.

На первом этапе электромобиль произведен в Китае, в Беларуси его адаптировали для отечественного рынка: имеются зарядные станции без проводников, решены вопросы мультимедиа и другие необходимые моменты эксплуатации. При наличии спроса для производства новых электромобилей уже в 2022 году будут задействованы мощности завода. По предварительным оценкам, покупателям белорусско-китайский электромобиль обойдется примерно в 30 тысяч долларов.

Правила

Как получить социальное обслуживание на дому?

"После болезни моей 78-летней маме стало тяжело справляться с обычными домашними делами. Мы наведываемся к ней нечасто - живет далеко, да и ограничения из-за пандемии сказываются. Знаем, что в Беларуси можно получить социальное обслуживание на дому и даже бесплатно. Куда нужно обратиться? Валентина Соколович, Курск".

По вопросам предоставления социальных услуг необходимо обращаться в территориальные центры социального обслуживания населения.

Условия предоставления социального обслуживания (бесплатно, на условиях частичной либо полной оплаты) зависят от материального и семейного положения. Бесплатно соцуслуги предоставляются малообеспеченным одиноким нетрудоспособным гражданам (семьям). На условиях частичной оплаты - одиноким нетрудоспособным гражданам (семьям), среднедушевой доход которых не превышает 200% утвержденного в установленном порядке бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. На условиях полной оплаты - остальным нетрудоспособным гражданам.

К нетрудоспособным относятся дети-инвалиды до 18 лет, завершившие освоение программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью; инвалиды 1-й или 2-й группы; неработающие граждане в возрасте 60 лет и старше, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеющие право на государственную пенсию.