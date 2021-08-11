В российской столице в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России прошел популярный народный праздник "Купалье".

Венок из живых трав и цветов, символ невинности и чистоты, - главное девичье украшение для праздника Ивана Купала. mos.ru

...Зазвучали фанфары, и председатель Национально-культурной автономии "Белорусы Москвы" Алла Тужилкина сердечно поприветствовала зал. Затем слово взял Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко, который рассказал об истории этого уникального народного действа.

"Купалье" - один из самых добрых и светлых праздников, отмечаемых в Беларуси. Он ярко демонстрирует восточнославянское единство, уважение к старшим, гармонию с природой. А еще - почитание исторической памяти, гостеприимство, умение бережно хранить свои традиции. На них прочно стоит нация.

Праздник можно назвать визитной карточкой Беларуси. Вот уже более десяти лет он проводится на родине Президента Александра Лукашенко в Александрии Могилевской области. Здесь собираются сотни тысяч зрителей и артистов, фермеры и ремесленники демонстрируют свое мастерство и продукцию.

В Москве праздник отмечается уже пять лет. Под аккомпанемент Романа Ломова белорусы из Таганрога и Тольятти и артисты из Чехова "показали" зрителям "Ярило", "Купальскую ночь" и "Мать-природу"...

Как известно, именно в купальскую ночь просыпается мать-природа. В эту ночь славяне по традиции очищали тело от скверны, омывая его водой, а девушки, пустив венок по воде, мечтали о суженом.

Ансамбль "Венница" из Чехова исполнил "Купалинку", а лауреат международных конкурсов Анастасия Шкурко - "Рэчаньку". Этнотеатр славянского костюма "Ярмарка" показал попурри на темы народных песен.

Как рассказала руководитель Белорусской национально-культурной автономии Таганрога Элина Старикова, старинную народную песню "Калыханка маме" любила напевать ее мама. На концерте в Посольстве была сделана ее современная аранжировка, понятная молодежи.

В этот вечер гости смогли поучаствовать в мастер-классах Марии Беловой по плетению венков, созданию кукол-оберегов от Ольги Околовской, каллиграфии и макраме от Мирославы Соколовской, браслетов из кожи от Екатерины Артемюк. В залах Делового и культурного комплекса открылись выставки декоративно-прикладного искусства "Белорусский орнамент", детского рисунка "Я открываю Беларусь". К историческому наследию Синеокой можно было прикоснуться на экспозициях "Мирский замок. Всемирное наследие", "Несвиж. Национальный историко-культурный музей-заповедник".