Представители РФ, Китая и США обсудили в Дохе будущее Афганистана

В Дохе представители России, США, Китая, Пакистана и Евросоюза провели встречу, на которой обсудили пути примирения в Афганистане и возможность создания в Кабуле коалиционного правительства. Встреча прошла на фоне наступления талибов, которые уже контролируют порядка 65 процентов территории страны и один за другим берут под контроль столицы афганских провинций. Продолжающиеся боевые действия могут привести к голоду в Афганистане и неконтролируемым потокам беженцев. Как заявил ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, "ожидания от встречи в Дохе самые хорошие, но это просто один из этапов, и до осени ждать существенных подвижек в межафганских переговорах не стоит".

Местные жители осматривают, что осталось от их торговых лавок после кровопролитных боев между Талибами (запрещены в РФ) и афганской армией в Кундузе. Фото: AP

Для этого есть несколько причин. Первая, и главная: талибы (запрещены в РФ) ведут успешное наступление, поэтому их бойцы просто не понимают, зачем о чем-то договариваться с Кабулом, если есть перспектива просто взять Кабул. Кстати, Washington Post пишет со ссылкой на осведомленные источники, что столица Афганистана может быть взята талибами в течение одного-трех месяцев. И у таких прогнозов есть основания - в последние недели талибы взяли под контроль примерно 65 процентов уездов в различных афганских провинциях. Так, части "Талибана" (запрещено в РФ) вошли 11 августа в Файзабад, столицу провинции Бадахшан, не встретив особого сопротивления. Ранее был взят Кундуз, где в плен сдались несколько сотен солдат, полицейских и ополченцев. К талибам также перешли Фарах, столица одноименной провинции и Пули-Хумри, центр провинции Баглан. Всего же под контролем талибов уже 9 из 34 главных городов провинций.

Как отмечает специалист по региону, профессор факультета международных отношений СПбГУ Александр Князев, "контроль "Талибана"(запрещено в РФ) над Пули-Хумри будет означать и возможность талибов управлять поставками электроэнергии в Кабул. Что может в критически важной степени повлиять на дееспособность правительства и всей системы управления остающимися верными правительству войсками".

Другая причина - несогласованность внутри самого движения "Талибан". Политический офис движения, расположенный в Дохе, расценивается полевыми бойцами как некая сила, оторванная от реальной ситуации. "Сейчас авторитет военачальников очень высок на волне успешного наступления. Даже если в Дохе будет достигнута какая-та договоренность, то политическому офису придется еще доказывать полевым командирам талибов, что ее надо выполнять", - пояснил "РГ" Князев.

Третья причина, почему не стоит ожидать многого от встречи в Дохе - деморализация военных. Как заявил на днях афганский политик Ахмад Вали Масуд, брат покойного Ахмада Шаха Масуда, "армия, конечно, лучше вооружена, чем талибы, но армия не хочет воевать за коррупционный режим правительства".

Глава отдела евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев также полагает, что "сложно рассчитывать, что нынешняя коррумпированная власть, которая держалась за счет присутствия американцев и союзников, сможет удержать позиции, когда против них действуют религиозно мотивированные люди".

Впрочем, полагает Князев, наступление зимы, когда горные перевалы засыпает снегом, может стать естественной причиной для приостановки боевых действий, как это бывало и раньше.

Наступление зимы может стать естественной причиной для приостановки боевых действий в Афганистане

Пока же, судя по высказываниям главы делегации Кабула в Дохе, премьера Афганистана Абдуллы Абдуллы, говорить о согласии не стоит. "Захват талибами городов и районов не способствует мирному процессу", - подчеркнул, в частности, премьер. А глава МИД Афганистана Ханиф Атмар призвал США и другие страны применить больше санкций ООН против "Талибана" (запрещен в РФ), включая использование военной силы. "Атаки на города Афганистана будут иметь дестабилизирующие последствия для региона и международного сообщества не только из-за появления беженцев, но и из-за прибытия новых иностранных боевиков в Афганистан, что создаст почву для появления других террористических группировок", - заявил Атмар.

Между тем над Афганистаном нависла угроза голода. "Независимо от развития военно-политических процессов осенью станет очевидным элементарный массовый голод, особенно с учетом неизбежных экспроприаций урожаев со стороны любых участников военного конфликта. А это может привести к потокам беженцев во всех направлениях", - рассказал "РГ" Князев. По его словам, экспроприации продовольствия военными наложатся на продолжающиеся третий год засухи, нехватку удобрений и деградацию земель сельхозназначения.