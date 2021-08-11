Представлен новейший складной смартфон Samsung. Цена в России

Компания Samsung официально представила новый складной смартфон Galaxy Z Fold3, выполненный в форм-факторе книги. Аппарат получил 7,6-дюймовый экран QXGA+ (2208x1768 пикселей) с расположенной позади него фронтальной камерой на 4 Мп, а также 6,2-дюймовый дополнительный - расположенный на внешней стороне. Оба дисплея поддерживают частоту обновления 120 Гц (предыдущие версии так не умели).

Galaxy Z Fold3. Фото: Samsung

Основная камера представлена тремя модулями: стандартным, широкоугольным и телефото 2X, все с разрешением 12 Мп, предусмотрена оптическая стабилизация. Селфи-камера, расположенная рядом с вспомогательным дисплеем, имеет разрешение 10 Мп.

В качестве процессора используется топовая SoC Qualcomm Snapdragon 888 c поддержкой 5G, работающий в паре с 12 Гб ОЗУ. Аккумулятор емкостью 4400 мАч поддерживает быструю зарядку через USB-C на мощности 25 Вт, беспроводную 10 Вт и обратную беспроводную (для подзарядки аксессуаров) 4,5 Вт.

В отличие от предыдущего поколения, новый Galaxy Z Fold3 имеет защиту от воды по стандарту IPX68, то есть может находиться в пресной воде на глубине до полутора метров в течение 30 минут. Поддерживается технология eSIM, также в смартфоне имеется слот для двух карт nanoSIM.

Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку, имеется модуль NFC для бесконтактных платежей Samsung Pay. Работает смартфон на базе операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой One UI. Разработчики реализовали в новом девайсе поддержку электронного стилуса S Pen (была выпущена специальная версия, не повреждающая покрытие гибкого экрана), который можно получить в подарок при оформлении предзаказа.

Отметим, что по традиции в августе-сентябре компания анонсировала смартфоны серии Galaxy Note, однако в этом году от них было решено отказаться.

Новый Samsung Galaxy Z Fold3 поступит в продажу в России в черном и зеленом цветах корпуса по цене 159990 рублей за версию с 256 Гб памяти и 169990 рублей за версию с 512 Гб памяти.

Еще один смартфон, показанный в рамках Galaxy Unpacked - это "ракушка" Galaxy Z Flip3. Он оснащается складным экраном 6,7 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. На внешней стороне расположены дополнительный дисплей 1,9 дюйма и двойной основной блок камер (стандартный и широкоугольный модули по 12 Мп каждый), которые могут играть роль фронталки. Над основным дисплеем расположена еще одна камера для селфи.

Galaxy Z Flip3 оснащен процессором Snapdragon 888, а также 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб постоянной памяти. Поддерживается быстрая зарядка 15 Вт через USB-C, беспроводная 10 Вт и обратная беспроводная 4,5 Вт. Предусмотрены модуль NFC, один слот для карты nanoSIM и eSIM. Сканер отпечатка пальца встроен в боковую кнопку. Как и старшая модель, девайс защищен от попадания воды по стандарту IPX68 и работает на базе Android 11. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч.

В России версия Galaxy Z Flip3 на 128 Гб будет стоить 89990 рублей, версия на 256 Гб - 94990 рублей.