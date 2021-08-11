Премьер Греции извинился за пожары

Премьер Кириакос Мицотакис принес извинения народу Греции за то, что власти недостаточно хорошо организовали тушение пожаров, обещал наказать виновных и помочь погорельцам.

Последнее особенно важно. Только на острове Эвбея (втором по размерам в Греции после Крита) выгорело 46 тысяч гектаров, сотни домов были разрушены. Власти эвакуировали почти три тысячи человек - жителей нескольких поселков (иностранных туристов тут не слишком много, на острове отдыхают в основном сами греки).

Огонь угрожает городу Истиея с населением в несколько тысяч человек. С учетом ситуации и в других регионах Греции (в Аттике, на Пелопоннесе) общая площадь территорий, пострадавших от пожаров, превысила 65 тысяч гектаров.

"Тем, кто потерял дома и имущество, будет выплачена компенсация, на сожженных территориях будут восстановлены лесные массивы, и немедленно будут введены необходимые средства защиты от наводнений, которые могут последовать за пожарами", - заявил премьер Греции.

Правительство утвердило дополнительный бюджет в 500 миллионов евро для помощи наиболее пострадавшим регионам. Предполагается, что значительная часть этих средств пойдет на восстановление лесов. За последние несколько дней в Греции вспыхнуло 586 пожаров, которые очень трудно потушить.