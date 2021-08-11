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Рубрика: В мире

Президент Литвы попросил протестующих освободить площадь перед Cеймом

Текст: Александр Саможнев
Президент Литвы Гитанас Науседа обратился в социальных сетях к участникам протеста у здания Сейма в центре Вильнюса и попросил их дать возможность депутатам покинуть здание. Люди недовольны намерением властей ограничить права не привившихся от коронавируса.

Несмотря на это, митинг у парламента, в котором приняли участие порядка 5 тысяч человек, перерос в беспорядки. Протестующие бросали в полицейских камни и бутылки с водой. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ, есть пострадавшие. Сообщается о 26 задержанных.

В здании Сейма по-прежнему находится часть депутатов. На место прибыл генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

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Протест был вызван планами правительства с 13 сентября запретить не привившимся жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за услугами. Эти ограничения не будут касаться лиц, не сделавших прививку, но получивших так называемый паспорт возможностей после теста на коронавирус, а также для переболевших инфекцией. Ожидается, что ограничительные меры могут быть одобрены на заседании кабинета в среду, сообщает ТАСС.

В мире Европа Литва Вакцинация от коронавируса РГ-Видео

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