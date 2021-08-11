В этом году приемная кампания в вузы Союзного государства проходит с рядом новшеств.

Нынешняя вступительная кампания выдалась крайне напряженной: конкурс в иные вузы составил по несколько сотен человек на место. Сергей Савостьянов

Главное из них - возможность белорусским абитуриентам поступать в российские вузы не только по результатам ЕГЭ, как прежде, но и по итогам Центрального тестирования. Также учебные заведения России получили право на проведение внутренних вступительных экзаменов и собеседований для белорусских абитуриентов.

Как прошла вступительная кампания в вузы, какие направления оказались в топе, оценили эксперты "СОЮЗа".

Как в России

Не позднее 17 августа российские вузы должны издать приказы о зачислении абитуриентов, которые поступают на бюджет по результатам ЕГЭ. Большинство ведущих вузов России уже озвучили журналистам предварительные итоги приемной кампании.

Для некоторых она стала одной из самых успешных за всю историю. К примеру, для Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Ректор Никита Анисимов озвучил цифры: только в Московский кампус пришло 18 тысяч 838 абитуриентов - это на 12,5% больше прошлогоднего. Количество заявок на бюджет и на платное отделение выросло на 28%. Вуз имеет 57% бюджетных мест, 48% из них заняли ребята, поступавшие без вступительных испытаний. По словам ректора, рекордное количество заявлений подали "олимпиадники", в результате чего по некоторым направлениям не хватило бюджетных мест даже для "стобалльников". Для них университет за свой счет добавил места. Рекорды в "Вышке" бьют IT-направления. Например, на образовательную программу "Информационная безопасность" было подано в четыре раза больше заявлений, чем в прошлом году, проходной балл на бесплатные места - 301, в прошлом году - 253.

Как отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, за последние два года и у них более чем на 20% выросло число заявлений абитуриентов. Конкурс на бюджетные места составил 36 человек на место, на договор - 21 человек. Побиты рекорды по "стобалльникам" - 575 человек. Почти половина подавших заявления - золотые медалисты.

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов заявил, что в вуз без вступительных испытаний зачислено 134 человека из числа победителей и призеров Всероссийских предметных олимпиад. На физтех поступают 14 членов национальных сборных других стран, в том числе из Беларуси.

В "Вышке" по некоторым направлениям не хватило бюджетных мест даже для "стобалльников"

Также белорусские студенты будут учиться в Финансовом университете при правительстве РФ. Как рассказала "СОЮЗу" проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Светлана Брюховецкая, абитуриенты из Беларуси поступают к ним очень активно:

- Около ста человек подали документы. Они могли поступать по результатам ЕГЭ, по нашим внутренним испытаниям и по результатам ЦТ. Большинство выбрало внутренние испытания, результатами ЦТ воспользовалось всего пять человек.

По словам Светланы Брюховецкой, в этом году приемная кампания была более многочисленная. Самое популярное направление - реклама, конкурс 85 человек на место, в прошлом году - 60 человек на место. Следом идет управление бизнесом на английском языке - WBA. Конкурс - 20 человек на место, на третьем месте маркетинг - 13 человек. Белорусские ребята в основном выбирают экономику и менеджмент.

Как в Беларуси

Белорусские вузы завершили прием документов на платное обучение 9 августа. Чуть раньше, на прошлой неделе, завершился прием документов на дополнительные бюджетные места. Россияне могли поступать на бюджет только по результатам ЦТ. Исключение: уникальный образовательный проект - Белорусско-Российский университет в Могилеве. В нем абитуриенты могли выбирать учебу как по белорусским стандартам - сдав ЦТ, так и по российским - по результатам ЦТ и ЕГЭ. По окончании обучения по российским образовательным стандартам выпускники получают диплом российского образца. А по белорусским - диплом белорусского образца.

Как рассказал "СОЮЗу" Ответственный секретарь приемной комиссии университета Александр Кашпар, количество абитуриентов выросло.

В "союзный" вуз в этом году поступили ребята из самых разных регионов России, даже из Сибири

Впрочем, было увеличено и количество бюджетных мест. Традиционно популярностью пользуются экономические и IT-специальности, на которые отмечается высокие конкурс. Так, по белорусским образовательным программам на специальность "Электронный маркетинг" проходной балл составляет 319 из 400. Далее: "Транспортная логистика" - 326, "Автоматизированные системы обработки информации" - 286; по российским образовательным программам "Программная инженерия" - 204 из 300 возможных баллов.

- Приятно отметить, что высокий интерес вызвали новые специальности "Прикладная математика" и "Производство изделий на основе трехмерных технологий", - рассказал Александр Кашпар. - К сожалению, конкурс на специальности машиностроительного профиля, несмотря на высокую потребность в специалистах со стороны нанимателей, остается низким. Поэтому был объявлен дополнительный набор на данные специальности. К слову, на каждого выпускника машиностроительных специальностей БРУ поступает до трех заявок от работодателей.

Отрадно, что в "союзный" университет в этом году поступили ребята из самых разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого АО, Ставропольского края, Вологодской, Новгородской, Брянской, Смоленской областей...

Как отметил Александр Кашпар, основной прием документов завершен, но по российским программам вуз планирует объявить дополнительный набор на вакантные места на платную форму обучения. Стоимость ориентировочно около 95 тысяч российских рублей.

Высокий конкурс зафиксирован и в Белорусском госуниверситете. По словам ректора вуза Андрея Короля, самый высокий проходной балл- на специальность "лингвострановедение". В тройке лидеров также "международное право" и "международные отношения".

Традиционно высокие проходные баллы в главный IT-вуз страны - Белорусский госуниверситет информатики и радиоэлектроники. На наиболее популярные специальности они составляют до 370 баллов. Минимальный проходной балл также заметно подрос: 285 вместо прошлогодних 235.

У абитуриентов котируются специальности "Программное обеспечение информационных технологий", "Информатика и технологии программирования" и "Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)". На первый курс дневной формы обучения без экзаменов зачислен 21 абитуриент. Среди них - победители республиканских олимпиад и лауреат специального фонда Президента Беларуси.