Экономист Елена Кузьмина - о приграничных контактах

Авторы аналитического доклада Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко пришли к парадоксальному выводу: приграничные регионы Беларуси и России не опережают по темпам сотрудничества центральные регионы.

А ведь согласно мировой практике должны опережать? За ответом мы отправились к одному из авторов доклада, заведующей сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН, члену научного совета Ассоциации Елене Михайловне Кузьминой.

Елена Михайловна, как сегодня строится межрегиональное сотрудничество России и Беларуси?

Елена Кузьмина: Особенность состоит в том, что межрегиональное сотрудничество строится у нас равноправно с приграничным. Это не характерно для мировой практики: обычно именно у сотрудничества соседей больше стимулов для развития. Наш феномен можно отчасти объяснить тем, что в России 11 белорусских консульств, которые активно способствуют укреплению торгово-экономических связей, налаживанию культурных отношений между регионами. Именно поэтому в нашем докладе речь идет о том, что нужно создавать объединения приграничных регионов.

Можно об этом подробнее?

Елена Кузьмина: Формат ЕС предусматривает тесное сотрудничество административно-территориальных единиц двух или нескольких стран в экономике, экологии, гуманитарной сфере.

Елена Кузьмина: Нужно создать программу "Союзные регионы" для приграничных областей. Фото: imemo.ru

В конце девяностых - начале двухтысячных Россия и страны СНГ начали создавать подобные еврорегионы. Например, регион "Неман" состоял из приграничных районов Беларуси, Польши и Литвы. Однако эти еврорегионы так и не смогли придать импульс сотрудничеству из-за различий в экономических системах, в законодательстве и административном управлении. Этот формат может стать привлекательным для России и Беларуси с учетом сегодняшней работы по углублению экономической интеграции в рамках Союзного государства.

В каких сферах приграничным регионам удается эффективно сотрудничать?

Елена Кузьмина: В гуманитарных областях и экономике. Но у этого взаимодействия нет достаточной координации. Ученые Беларуси и России выделили три крупных причины, из-за которых не удается полностью реализовать потенциал сотрудничества. Главная состоит в том, что акцент сделан на межрегиональном сотрудничестве, концептуально приграничные связи рассматриваются как часть его. Нет механизмов, которые бы "работали" с этим типом сотрудничества. Этому не способствуют различия в экономическом законодательстве, в функциях и полномочиях местных властей. В таких условиях создавать совместные производства и развивать сотрудничество могут в основном крупные предприятия. Малый и средний бизнес в приграничных регионах не имеет столько сил, чтобы создать совместное производство, продвинуть свою продукцию на рынки. А ведь именно они являются двигателем торговли, сотрудничества и межкультурного взаимодействия. Его в приграничных регионах не хватает.

Сейчас создавать совместные производства могут в основном крупные предприятия

В каких отраслях необходимо взаимодействие налаживать?

Елена Кузьмина: В сфере обслуживания, на транспорте, в логистике, туризме. Напомню: какие-то проекты, связанные с рекреациями, не всегда делаются крупными предприятиями, в большой степени это интересно именно среднему и малому бизнесу.

А какие еще две причины, мешающие наладить полноценное сотрудничество?

Елена Кузьмина: Вторая причина заключается в том, что на концептуальном уровне приграничные связи не рассматриваются как отдельный вид международных экономических взаимоотношений. В России и Беларуси есть концепция приграничного сотрудничества. Но это - концепция всех границ, а не Союзного государства. В Союзном государстве интеграция на достаточно высоком уровне, но она эффективна для наиболее развитых регионов, к коим не относятся приграничные. Третья причина - различия в работе органов местной власти в наших странах.

6,2 миллиона человек проживают сегодня в приграничных регионах России и Беларуси

Для того чтобы привести все это к общему знаменателю, необходима серьезная интеграция...

Елена Кузьмина: Это взаимосвязанные вещи. Если нет скоординированных действий законодательного или регулятивного характера, то невозможно полноценное сотрудничество. Российско-белорусское сотрудничество хорошо развито, но, дойдя до определенного уровня, оно затормозилось. Сейчас развитие сотрудничества на приграничном в том числе уровне зависит от реализации дорожных карт, которые готовятся к подписанию.

В докладе "Союзное государство Беларуси и России: результаты для граждан и перспективы" Ассоциации имени А.А. Громыко рекомендовано создать программу "Союзные регионы" для приграничных областей.

Елена Кузьмина: Эта программа предполагает совместное финансирование для решения поставленных задач, в том числе в рамках бюджета Союзного государства, создание скоординированной, по возможности, и единой экономической законодательной базы и разрешение ряда проблем административного порядка. Давайте вспомним, что радиоактивное облако Чернобыля шло не только через белорусские, но и через российские регионы. Вопросы, связанные с экологией, медициной, вопросы, которые решают проблемы конкретных людей, лучше и удобнее решать именно в формате союзных программ. Есть Постоянный Комитет, есть бюджет Союзного государства, есть межпарламентские структуры, регулярно проводится Форум регионов... То есть существуют определенные механизмы, которые могут подвести к новому этапу интеграции России и Беларуси, чтобы сотрудничество, в том числе приграничное, получило новый мощный импульс.

В приграничных регионах России и Беларуси проживают порядка 6,2 миллиона человек. В чем суть этой программы для конкретного жителя Смоленской, Брянской, Витебской, Гомельской областей?

Елена Кузьмина: Во-первых, проще будет перемещаться рабочей силе, бизнесу, финансам. Во-вторых, если дать возможность вместе работать малому и среднему бизнесу, это создаст новые рабочие места. Такое сотрудничество возможно в туризме, логистике, обслуживании дорог, в рекреации, в решении экологических проблем. Все это в комплексе улучшит ситуацию, жители приграничных регионов будут лучше защищены с социальной точки зрения. На уровне Союзного государства очень много делается для социальной защиты наших граждан, но на местах это иногда происходит не так "красиво", как написано на бумаге. А развитие приграничного сотрудничества может прикрыть эту брешь в отношении конкретного гражданина - в медицинском обслуживании, в образовании, так как вузам тоже будет проще взаимодействовать. В результате, возвращаясь к экономике, мы получим рост доходов местных бюджетов, а это даст возможности роста расходов на социальные цели.