Протестующие заблокировали здание литовского парламента

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике действия литовских властей, которые жестко подавили акцию протеста граждан перед парламентом в Вильнюсе. Митингующие требовали отменить паспорта вакцинации.

"Куда девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?" - задалась вопросом Захарова, комментируя экстренное обращение президента Литвы Гитанаса Науседы. Тот, объясняя действия полиции, заявил, что "демократия - это не анархия". Российский дипломат напомнила, что ранее Науседа критиковал Москву за действия правоохранительных органов в отношении участников несанкционированных уличных акций, а теперь сам призывает к порядку противников вакцинации.

Протестные настроения в Литве стали стремительно набирать силу с начала августа из-за решения властей ввести паспорта возможностей, которые практически полностью лишают прав невакцинированных от коронавируса граждан. Им нельзя посещать общественные места и мероприятия, магазины, салоны красоты, а работников сферы обслуживания, не сделавших прививку, вообще отстранят от работы. При этом вакцинированные люди получают право жить свободной жизнью и даже не носить масок в общественных местах.

Протесты в Литве связаны с решением властей ввести паспорта возможностей

В соседней Латвии также начались акции протеста против ограничений на работу для противников вакцинации. Пока протесты носят мирный характер, но скоро все может измениться. С 1 сентября в Латвии условием для очного обучения во всех учебных заведениях станет наличие у учащихся сертификата COVID-19, подтверждающего факт вакцинации или же перенесенной болезни, или же отрицательный тест на COVID-19.