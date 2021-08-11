Пушков прокомментировал назначение спецпосланника США по "Северному потоку-2"

Назначение спецпредставителя США по "Северному потому-2", скорее всего, означает, что Вашингтон будет противиться вводу газопровода в действие. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале он отметил, что попытки США помешать строительству трубопровода не увенчались успехом. Теперь Соединенные Штаты постараются обставить функционирование газопровода рядом требований, чтобы "максимально ограничить его позитивный эффект для России".

Сенатор предупредил, что назначение Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, чьей основной целью будет "снижение рисков", которые якобы несет "Северный поток-2", стало сигналом для недовольных строительством трубопровода, что Белый дом не намерен пускать ситуацию на самотек.

Пушков напомнил о назначении спецпредставителя по Украине Крута Волкера - тот всячески пытался сорвать Минские соглашения со стороны Украины. "Нет оснований надеяться, что сейчас будет иначе", - заметил российский политик, добавив, что Вашингтон не раз открыто называл своей задачей противодействие интересам Москвы.