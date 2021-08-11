Разработчики "Спутник V" назвали главное преимущество вакцинированных

У вакцинированных препаратом "Спутник V" в 20 раз снижается риск госпитализации. Об этом заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, пишет ТАСС.

Он пояснил, что к новым штаммам коронавируса отмечается незначительное снижение эффективности препарата "Спутник V", но препарат по-прежнему эффективно защищает от тяжелого течения болезни. Те, кто сделал прививку, в очень редких случаях могут заболеть, но перенесут COVID-19 в легкой форме.

Он также обратил внимание, что "Спутник V" переносится лучше, чем иностранные вакцины от коронавируса, такие как - Pfizer и Moderna.

"Если вы посмотрите на отчеты аргентинской стороны, Венгрии, Сан-Марино, где в том числе даже эпидэффективность опубликована, то вы увидите, что "Спутник V", действительно, переносится лучше", - сказал Логунов.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована ровно год назад - 11 августа 2020 года по ускоренной процедуре и стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса.