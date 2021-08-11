Андрей Бочкарёв: Около 15 театров и концертных площадок построено и реконструировано в Москве

Около 15 театров и концертных площадок построено и реконструировано в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, говоря об итогах работы столичного стройкомплекса с 2011 года.

По его словам, это и объекты значимые для города и всей страны, и районного масштаба. Андрей Бочкарев напомнил: "Так, был завершен второй этап реконструкции комплекса зданий Большого театра России, реконструирован музыкальный театр "Геликон-опера", построено новое здание театра под руководством О.Табакова, вторая очередь театра "Et Cetera", в "Зарядье" появился концертный зал филармонической музыки - уникальный объект мирового уровня".

Только за этот год был введено после реконструкции здание "Детского музыкального театра юного актера", а недавно новую сцену получил и любимый многими "Уголок дедушки Дурова".