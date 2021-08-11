Андрей Бочкарёв: Около 15 театров и концертных площадок построено и реконструировано в Москве

Новости

Устроивший стрельбу в казанской школе назвал мотивом преступления ненависть 15:34
В России могут начать продавать вино дистанционно 15:31
Граждане будут получать отчеты об оказанных им услугах по полису ОМС 15:31
Детская железная дорога в Подмосковье возобновляет перевозку пассажиров 15:22
Зюганов: Явка на выборы в Госдуму должна быть стопроцентной 15:13
В морской акватории дельфинария Анапы обнаружили нефтяные пятна 15:13
Соцзащита окажет помощь младенцу, которого сдали в полицию как найденыша 15:02
Жар-птица Жаришка стала талисманом ЧМ по пляжному футболу в Москве 14:58
Лавров обсудил с главой МИД Японии совместные проекты на южных Курилах 14:57
Ученый рассказал, где на юге России лучше наблюдать звездопад Персеиды 14:51
В Москве на автобусной остановке бросили младенца 14:43
Минздрав направит в Якутию врачей для борьбы с COVID при задымленности 14:41
Абрамченко поручила оценить масштабы разлива нефти в Черном море 14:35
Каждый шестой россиянин хочет на пенсии жить в Москве 14:22
Беларусь потребовала от Бельгии расследовать поджог здания посольства 14:07
Крупные торговые сети поддержали акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования 13:56
Эксперт оценил опасность для России штамма "йота" 13:55
Президент "ПСЖ" опроверг информацию о возможном уходе Мбаппе из-за Месси 13:55
Путин заявил о необходимости реконструкции центра Севастополя 13:52
В кабмине рассказали о тестировании отечественного ПО в МГТУ имени Баумана 13:52
Захарова раскритиковала разгон демонстрации в Вильнюсе 13:51
Шойгу: Минобороны РФ готово помочь в реформировании армянской армии 13:49
Умер основатель фонда памяти группы Дятлова 13:32
Из Конституции Беларуси предложили убрать норму о нейтралитете 13:11
Роспотребнадзор: Пока не требуется менять состав вакцин из-за новых штаммов 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 14:19
Рубрика: Культура

Андрей Бочкарёв: Около 15 театров и концертных площадок построено и реконструировано в Москве

Текст: Любовь Проценко

Около 15 театров и концертных площадок построено и реконструировано в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, говоря об итогах работы столичного стройкомплекса с 2011 года.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Реставрация Северного речного вокзала стала лучшим проектом 2020 года

По его словам, это и объекты значимые для города и всей страны, и районного масштаба. Андрей Бочкарев напомнил: "Так, был завершен второй этап реконструкции комплекса зданий Большого театра России, реконструирован музыкальный театр "Геликон-опера", построено новое здание театра под руководством О.Табакова, вторая очередь театра "Et Cetera", в "Зарядье" появился концертный зал филармонической музыки - уникальный объект мирового уровня".

Только за этот год был введено после реконструкции здание "Детского музыкального театра юного актера", а недавно новую сцену получил и любимый многими "Уголок дедушки Дурова".

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО
Абрамченко поручила оценить масштабы разлива нефти в Черном море
Гинцбург: Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье исключено
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам
Началось серийное производство ракет для С-500 "Прометей"
Какие отечественные фильмы представлены на крупнейших кинофестивалях
"Живая классика": итоги первых десяти лет работы