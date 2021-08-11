Белорусские пилоты примут участие в конкурсе "Авиадартс" в Рязани

Боевое искусство высшего пилотажа готовятся продемонстрировать военные ассы Беларуси. Они уже вылетели в Рязань для участия в международном конкурсе летных экипажей "Авиадартс" на полях "Армейских международных игр - 2021".

Как уже информировал "СОЮЗ", география очередных игр, которые пройдут в этом году с 22 августа по 4 сентября, значительно расширилась. Более 280 команд из 42 стран продемонстрируют боевую выучку и волю к победе не только в России, но и на территории еще десяти стран. Впервые конкурсы состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии.

Что касается сборной команды ВВС и войск ПВО РБ, то она, информирует БЕЛТА, будет представлена в трех номинациях. "Штурмовая авиация", в частности, проявит свое мастерство на боевых машинах Су-25. А в номинациях "Армейская авиация на боевых вертолетах" и "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах" белорусскую команду усилили пилоты на вертолетах Ми‑24 и Ми‑8МТВ‑5.

Кроме того, уточняет агентство, в Рязани пройдут конкурсы "Десантный взвод" и "Тактический стрелок", в которых также примут участие команды Вооруженных Сил республики.

Кстати, Игры пройдут параллельно с Международным военно-техническим форумом "Армия", который собирает гостей в подмосковном выставочном центре "Патриот", на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино". По оценке военных экспертов, предстоящий форум является уникальной базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий, а также для предприятий, готовых выступить в линейке кооперации различных уровней в интересах оборонно-промышленного комплекса.