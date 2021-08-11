Количество московских бородачей, зарегистрированных в различных фан-сообществах в соцсетях перевалило за 4 тысячи.

Средняя длина бород столичных жителей достигла 4,3 сантиметра - это, судя по рейтингу одной из федеральный сетей барбершопов, пятый показатель в стране. Что значит растительность на лице для мужчины из мегаполиса и сколько люди готовы тратить на ее обслуживание в модных заведениях?

"Современные мужские парикмахерские, барбершопы, специализируются на оформлении бород, - рассказывает в своем блоге владелец одной из сетей барбершопов Владимир Чичиндаев. - Клиенты барбершопов - мужчины и их сыновья". Сложно себе представить, что были на Руси времена, когда бородатых было так много, что Петру I в погоне за европейской модой пришлось указом заставлять мужчин брить и стричь бороды. Сейчас же, напротив, по велению моды бороды отращивают. Правда, сами барберы уверяют, что многие заводят бороду из соображений практичности. Среднестатистический мужчина тратит на бритье за всю свою жизнь около 3500 часов, или 146 дней, подсчитали московские специалисты. Но кроме времени еще и немало денег уходит на станки и сменные лезвия.

Хотя, конечно, не нужно себя обманывать. Практичность - дело десятое. По оценкам барберов, борода дает мужчинам психологический комфорт. К тому же она способна визуально скорректировать асимметрию лица или спрятать двойной подбородок.

Борода в крупном городе - это еще и признак принадлежности к братству, субкультуре. "Наши услуги - это не просто стрижка и бритье, все это можно получить и в обычной парикмахерской, - говорят мастера. - У нас все начинается с диагностики вашей кожи и волос". В барбершопе всегда особенная "мужская" атмосфера и музыка, даже если среди мастеров есть девушки.

Мужчины готовы отдать по 1500 рублей за "ТО" растительности на лице

В одном из ТЦ в Алтуфьево "РГ", кстати, нашла барбершоп, где работают только девушки. "Если честно, мне всегда больше нравилось, когда стригут женщины, - говорит 30-летний московский бородач Егор Самодин. - Борода у меня не так давно, я даже толком не знал, что с ней делать: то ли стричь, то ли отращивать. Я раньше ее полностью сбривал в нашей парикмахерской рядом с метро. Но сейчас там работают в основном мужчины, а мне интересен именно женский взгляд".

Как раз в дамском барбершопе многие мифы об этих заведениях развеивают. Основное "ТО" бороды и волос занимает порядка 30-40 минут. Цены начинаются от 950 рублей за сеанс. В этом же районе можно найти парикмахерские, где аналогичные услуги обойдутся примерно втрое дешевле. Однако в барбершопе существенно больше пространства и приятное общение.

Кроме стрижки бород клиенты барбершопов нередко выбирают и косметологические процедуры. Последний мониторинг сервиса "Авито. Услуги" показал, что после первого года пандемии количество мужских запросов на услуги косметологов выросло на 17 процентов. В частности, в барбершопах московские модники фанатеют от спа-процедуры Black Mask - на лицо наносится черный скраб, который прочищает поры. Бородачи считают, что такая процедура выводит шлаки и токсины, а также снимает отечность. В дополнение к стрижке бороды парни готовы выложить еще от 500 до 800 рублей за маску.

Кстати

Ритуал бородача

Мастера напоминают: волосы на лице нужно мыть так же часто, как и волосы на голове. Бороду нужно каждый день промывать чистой водой и 1-2 раза в неделю - с использованием специального средства. Но даже те, кто внимательно следит за гигиеной, время от времени замечают, что к концу дня борода впитала все возможные запахи, а в планах - свидание, отдых с друзьями или кино. В таких случаях стоит держать под рукой ароматическое масло. Оно не заменит полноценное мытье, зато поможет замаскировать неприятный запах.

"Желательно выбирать масло именно для бороды. В нем содержатся и питательные, и эфирные масла. Первые обеспечивают уход и делают бороду мягкой и блестящей, вторые выполняют роль антисептика и придают волосам приятный запах", - отмечают барберы. Кроме того, ароматы лаванды, апельсина и бергамота снимут стресс, а лимон, эвкалипт и мята помогут сосредоточиться.