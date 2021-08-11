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Рубрика: Происшествия

Бутлегеры в России изготавливают тонны поддельного алкоголя в день

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Эксперты в правоохранительных органах с тревогой отмечают очередное нашествие бутлегеров. В полицейских сводках регулярно, как минимум раз в неделю, сообщают об изъятии тонн фальсифицированного алкоголя, обнаружении складов с контрафактом или ликвидации подпольных цехов, где в промышленных масштабах производили и разливали "паленые" напитки. Только за одни сутки из разных регионов пришли три сообщения об обнаружении таких алкогольных фирм.

Так, в подмосковном Королеве полицейские задержали двоих мужчин в возрасте 29 и 53 лет за незаконное хранение крупной партии фальсифицированной алкогольной продукции. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в арендованном складском помещении, расположенном на улице Школьной, полицейские обнаружили около 15 тысяч бутылок водки и виски якобы известных торговых марок, примерно 90 тысяч бутылок и 500 канистр со спиртосодержащей жидкостью.

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Большая часть алкоголя оклеена имитацией специальных марок, которые по результатам исследования не соответствуют продукции, выпускаемой на предприятии Гознака, остальная алкогольная продукция была не маркирована. Необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота, на товар владельцы не представили. Общая стоимость изъятой готовой продукции составила более 4 миллионов рублей.

А в местечке Углово Всеволожского района Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили цех по незаконному производству и маркировке алкогольной продукции.

Полицейские изъяли более 4,5 тысячи литров готовой контрафактной алкогольной продукции и более 6 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Задержаны 7 человек, которые работали в этом цеху.

В Башкирии задержаны четверо жителей города Дюртюли от 25 до 40 лет за незаконную реализацию алкоголя. Как рассказали в республиканском МВД, спиртное без соответствующей маркировки они закупали оптом у неизвестных, потом, накручивая цену, сбывали его в своем районе. В итоге полицейские изъяли более 1 тысячи литров фальсифицированного спиртного в бутылках по 0,5 литра.

Как правило, в спиртосодержащую жидкость добавляют красители и вкусовые добавки

Полицейские рассказали корреспонденту "РГ", какова наиболее распространенная схема незаконного алкогольного бизнеса.

На подпольных заводах, которые в основном расположены на юге России, производится и разливается алкогольная продукция. Как правило, в спиртосодержащую жидкость добавляют нужные красители и вкусовые добавки. Так появляется не только "паленая" водка, но и коньяк, виски, даже текила и джин. Затем бутылки обклеиваются фальшивыми этикетками известных брендов и акцизными марками.

Задача кустарей - обеспечить низкую цену. Понятно, что за качеством и безопасностью продукции, тем более санитарными нормами, особо не следят.

Что любопытно, когда контрафакт выявляется, с проверкой приходят не на подпольный завод, расположенный где-нибудь, допустим, в Карачаево-Черкесии или Кабардино-Балкарии. Придут по тому адресу, который указан на этикетке - к легальному производителю, который должен будет доказывать, что не гнал контрафактное пойло в третью смену.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Башкортостан ЦФО Московская область Королев СЗФО Ленинградская область ПФО Башкортостан Алкоголь и табак

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