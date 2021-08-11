Бутлегеры в России изготавливают тонны поддельного алкоголя в день

Эксперты в правоохранительных органах с тревогой отмечают очередное нашествие бутлегеров. В полицейских сводках регулярно, как минимум раз в неделю, сообщают об изъятии тонн фальсифицированного алкоголя, обнаружении складов с контрафактом или ликвидации подпольных цехов, где в промышленных масштабах производили и разливали "паленые" напитки. Только за одни сутки из разных регионов пришли три сообщения об обнаружении таких алкогольных фирм.

Так, в подмосковном Королеве полицейские задержали двоих мужчин в возрасте 29 и 53 лет за незаконное хранение крупной партии фальсифицированной алкогольной продукции. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в арендованном складском помещении, расположенном на улице Школьной, полицейские обнаружили около 15 тысяч бутылок водки и виски якобы известных торговых марок, примерно 90 тысяч бутылок и 500 канистр со спиртосодержащей жидкостью.

Большая часть алкоголя оклеена имитацией специальных марок, которые по результатам исследования не соответствуют продукции, выпускаемой на предприятии Гознака, остальная алкогольная продукция была не маркирована. Необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота, на товар владельцы не представили. Общая стоимость изъятой готовой продукции составила более 4 миллионов рублей.

А в местечке Углово Всеволожского района Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили цех по незаконному производству и маркировке алкогольной продукции.

Полицейские изъяли более 4,5 тысячи литров готовой контрафактной алкогольной продукции и более 6 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Задержаны 7 человек, которые работали в этом цеху.

В Башкирии задержаны четверо жителей города Дюртюли от 25 до 40 лет за незаконную реализацию алкоголя. Как рассказали в республиканском МВД, спиртное без соответствующей маркировки они закупали оптом у неизвестных, потом, накручивая цену, сбывали его в своем районе. В итоге полицейские изъяли более 1 тысячи литров фальсифицированного спиртного в бутылках по 0,5 литра.

Как правило, в спиртосодержащую жидкость добавляют красители и вкусовые добавки

Полицейские рассказали корреспонденту "РГ", какова наиболее распространенная схема незаконного алкогольного бизнеса.

На подпольных заводах, которые в основном расположены на юге России, производится и разливается алкогольная продукция. Как правило, в спиртосодержащую жидкость добавляют нужные красители и вкусовые добавки. Так появляется не только "паленая" водка, но и коньяк, виски, даже текила и джин. Затем бутылки обклеиваются фальшивыми этикетками известных брендов и акцизными марками.

Задача кустарей - обеспечить низкую цену. Понятно, что за качеством и безопасностью продукции, тем более санитарными нормами, особо не следят.

Что любопытно, когда контрафакт выявляется, с проверкой приходят не на подпольный завод, расположенный где-нибудь, допустим, в Карачаево-Черкесии или Кабардино-Балкарии. Придут по тому адресу, который указан на этикетке - к легальному производителю, который должен будет доказывать, что не гнал контрафактное пойло в третью смену.