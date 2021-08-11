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Рубрика: Общество

Детская железная дорога в Подмосковье возобновляет перевозку пассажиров

Текст: Ирина Огилько

После продолжительного перерыва, вызванного коронавирусом, с 12 августа поезда на Московской детской железной дороге возобновят перевозку пассажиров. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В столичном регионе детская железная дорога расположена в поселке Кратово. Она существует с 1937 года. В ее строительстве также принимали участие школьники, а помогали им студенты.

Нынешняя длина пути составляет 3,8 км. На нем расположены четыре станции: "Пионерская", "Юность", "Школьная", "Детская".

Основная особенность этой дороги в том, что поезда здесь обслуживают и водят сами юные железнодорожники, они же управляют перевозочным процессом. Ребята в возрасте от 12 до 17 лет являются машинистами, проводниками, контролерами-ревизорами, начальниками станций, диспетчерами, стрелочниками, монтерами пути, сцепщиками, контролерами, начальниками смены и дежурными по переезду. Основы этих профессий они осваивают весь учебный год, а летом приобретают практические навыки. Пассажирами традиционно становятся местные жители, а также гости из других городов.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Перевозки осуществляются с соблюдением всех противоэпидемических мер, салоны оборудованы рециркуляторами воздуха и санитайзерами.

Детские железные дороги ДЖД работают пять дней в неделю - со вторника по субботу. С 12 августа возобновляет работу и Тульская детская железная дорога.

Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте Московской железной дороги в разделе "Детские железные дороги".

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