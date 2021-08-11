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Рубрика: Власть

Еще две торговые сети поддержали программу "Миллион призов" для участников онлайн-голосования в Москве

Текст: Любовь Проценко

Компании "Дикси" и "Спортмастер" поддержали проведение программы "Миллион призов" для участников онлайн-голосования в столице. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщили представители фирм.

Крупные торговые сети поддержали акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования

Одна из них уже принимала активное участие в поощрительной программе "Миллион призов" в прошлом году. Сейчас она является партнером проекта "Миллион призов#ПобедимCOVIDВместе" по вакцинации.

"Программа "Миллион призов" с самого начала была очень амбициозной задачей: механика проекта до этого не имела аналогов такого масштабного охвата компаний-участников в единой системе. При этом обе программы запущены в рекордные сроки и показали высокую техническую готовность, оснащение и сервисное обеспечение участников проекта. Это позволило оперативно и без сбоев реализовать все задачи, которые были поставлены программой - создать удобную и прозрачную систему конвертации бонусных баллов потребителей в товары и услуги широкой линейки компаний-участников", - сказал руководитель управления по работе с органами власти этой компании Никита Черноусенко.

Он отметил, что они видят активное участие в программах москвичей всех возрастов. "Это говорит о том, что разработанный сервис понятен и удобен. Надеемся, что разработанный формат программы "Миллион призов" продолжит масштабироваться и в дальнейшем использоваться для поощрительных и социальных проектов Москвы", - заявил Черноусенко.

Фото: Александр Иванов
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Представитель второй "Спортмастер", в свою очередь, также поддержал программу "Миллион призов" для участников дистанционного электронного голосования в Москве. "Мы считаем, что люди, которые принимают участие в решении городских вопросов, имеют активную жизненную позицию и, как правило, много перемещаются и занимаются спортом. Считаем, что таких людей поддержать стоило. Мы видим, что количество таких людей растет, и хорошо, что Москва готова их поддержать вести здоровый образ жизни", - считает он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в Москве состоятся довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам и выборы муниципальных депутатов района Щукино. С 2 августа по 13 сентября проходит регистрация на дистанционное электронное голосование. За десять дней число зарегистрировавшихся граждан уже превысило полмиллиона.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица Законодательная власть Госдума Москва Московская городская дума ЦФО Москва Единый день голосования-2021

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