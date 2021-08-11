Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

Очередной розыгрыш пяти автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции "Вакцина рулит" прошел в эфире телеканала "Москва 24". Победителями стали Никита Сергеевич, Анатолий Константинович, Екатерина Александровна, Юлия Викторовна и Евгений Юрьевич.

В лотерее приняли участие все, кто получил первый компонент вакцины в Москве с 2 по 8 августа, - 76 379 человек.

Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 13 июня объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрываются пять машин стоимостью примерно 1 миллион рублей. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 15 августа впервые получил первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - привившиеся автоматически становятся участниками розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.