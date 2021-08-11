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Рубрика: Власть

Юрист: Законность акции "Миллион призов - #ВыбираемВместе" не вызывает сомнений

Текст: Любовь Проценко

Акция "Миллион призов - #ВыбираемВместе" среди участников дистанционного электронного голосования является законной и направлена на заботу о социальном благополучии горожан. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил доктор юридических наук, адвокат, телеведущий Павел Астахов:

Фото: из личного архива А. Румянцева
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"В этой программе участвует Московская торгово-промышленная палата (МТПП), которая является общественной организацией, и в том числе поддерживает население. И поскольку в Москве проводится много социальных программ, и одна из этих программ совпадает с электронным голосованием, то можно сказать что все легально и законно. Тут не может быть никаких сомнений. Это не лотерея, потому что в лотерее есть риски, а здесь никто не проигрывает. Это программа, от которой можно только выиграть. В итоге можно получить бонусы, которые можно потратить как деньги на товары и услуги у партнеров программы. Программа направлена на заботу о социальном благополучии населения. Это полезное и абсолютно законное мероприятие".

По его словам, подобные программы проводятся по всему миру, в частности - в США и Европе.

"Программа позволит сократить количество заболевших за счет снижения рисков от посещения участка для голосования. Воспользоваться электронным голосованием и программой "Миллион призов" удобно логистически, современно и безопасно", - уточнил юрист.

МТПП 10 августа предложила провести программу стимулирования гражданской активности "Миллион призов - #ВыбираемВместе" среди участников ДЭГ.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября, одновременно в Москве пройдут довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам и выборы муниципальных депутатов района Щукино. С 2 августа по 13 сентября проходит регистрация на дистанционное электронное голосование.

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