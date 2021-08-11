В МФЦ могут подготовить целый пакет документов для конкретной ситуации

Представить жизнь без центров госуслуг "Мои документы", которые в августе отмечают свое десятилетие, в столице сейчас просто невозможно. Полторы сотни услуг оказывают в каждом из МФЦ. Но далеко не все горожане знают, что в центрах "Мои документы" могут оказать не просто отдельно взятую услугу, но и взять на себя подготовку целого пакета документов для конкретной жизненной ситуации.

Как рассказала "РГ" замдиректора по развитию государственных услуг центров "Мои документы" города Татьяна Порецкова, этот сервис появился в Москве в 2017 году. Суть его в том, что востребованные услуги могут быть объединены и тогда человеку не нужно ездить в разные концы города, подстраиваться под графики различных ведомств. Например, раньше, чтобы вступить в наследство, требовалось по запросу нотариуса подать заявления в Федеральную кадастровую палату Росреестра и БТИ .Теперь в рамках жизненной ситуации "Оформление наследства" все документы можно оформить за один визит в центр госуслуг.

Или взять подготовку документов при покупке квартиры. До появления нового сервиса документации покупатель обращался в Росреестр, чтобы получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, затем в БТИ и управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Если же он использовал материнский капитал, то шел еще и в отделение Пенсионного фонда. Теперь цепочка сократилась до одного окна в любом офисе "Мои документы". Услуга так и называется: "Приобретение жилья" .

Как она работает, испытал Федор Попов, житель района Марьино. "Покупка квартиры - это всегда такая бумажная волокита. А тут за один поход в центр госуслуг я подал все заявления сразу и получил все быстро и без проблем", - рассказал он "РГ".

Сейчас в центрах госуслуг такие услуги предоставляются по девяти жизненным ситуациям. Самые популярные - "Рождение ребенка", "Многодетная семья" и "Перемена имени". А есть еще "Смена места жительства", "Я - автомобилист", "Я потерял документы", "Я оплачиваю налоги".