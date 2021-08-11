Как вести себя с бездомными животными

Стая бродячих собак перепугала десятилетнего мальчика в Железнодорожном районе Воронежа. Вечером 31 июля он шел с матерью (которая везла еще одного ребенка в коляске) мимо стройки близ улицы Маршала Одинцова. Неподалеку расположены школа, детский сад и техникум. Бездомные животные с лаем пронеслись мимо семьи. Одна из собак, по словам женщины, тяпнула ребенка за ногу. Об инциденте рассказали местные СМИ, в комментариях воронежцы отметили, что в этом месте бродячие собаки постоянно создают проблемы для прохожих. Прокуратура проводит проверку - оценивает действия чиновников, ответственных за отлов уличных животных. 7 августа в одном из дворов Нововоронежа бездомный пес укусил шестилетнего ребенка за голову.

Подобные случаи фиксируют в крупных городах регулярно. Так, в Смоленске жалуются на агрессивных собак в районе парка "Соловьиная роща". В конце июля мэрия города заключила контракт на отлов животных с индивидуальным предпринимателем Валерием Борзенко. Он будет отвозить пойманных псов в приют "Верность". Сообщить о местонахождении опасных бродячих собак можно через региональное управление ветеринарии или по прямому номеру ИП, контакты есть на сайте мэрии Смоленска.

Обращения к властям по поводу бездомных животных часто встречаются и на Тамбовщине, констатировали в Центре управления регионом. Весной здесь выделили средства для обеспечения отлова и содержания собак. Подрядчики выбраны уже в 15 муниципалитетах. Планируется строительство приюта в Тамбове.

- В ближайшее время ожидается расширение действующих приютов для животных. Например, Бондарский откроет дополнительное подразделение в селе Новая Ляда Тамбовского района. К увеличению объемов работы готовы и в Мучкапском приюте, - добавил исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Сергей Юхачев.

Почти каждое ЧП с бездомными животными, попадая в публичное поле, порождает споры. Одни доказывают: собаки не виноваты в том, что оказались на улице, их нужно подкармливать, не дразнить - тогда они почем зря не облают и не нападут. Другие выступают за жесткое сокращение численности псин (особенно там, где они сбиваются в стаи) и призывают не приносить им еду. Психология животного такова, что оно начинает защищать территорию, которую считает своей. Когда собаку регулярно кормят, например охранники на стройке или пенсионерки во дворе, она радостно встречает благодетелей, но старается отогнать всех прочих людей.

Вдобавок уличные звери становятся переносчиками опасных заболеваний. Первое, что приходит на ум, - бешенство. Из-за укуса больного животного может заразиться на прогулке и домашний питомец. Собака может быть длительным носителем вируса бешенства, который вызывает тяжелые поражения нервной системы и смерть, рассказала врач-терапевт, инфекционист, преподаватель-ассистент кафедры инфекционных болезней Воронежского медуниверситета имени Н. Бурденко Лариса Чернышова. Для заражения достаточно маленькой ранки или контакта со слизистой.

В Воронежской области с 2010 года действует закон, по которому собак в городах можно выгуливать только на специальных площадках

Прививки от бешенства домашним собакам обычно делают. Уличные псы тоже бывают привиты - об этом говорит бирка на ухе. Но существует еще три десятка заболеваний, которые человек может подцепить от собаки или кошки. Как бродячей, так и домашней.

Возбудители инфекционных заболеваний квартируют на шерсти, в фекалиях и слюне животных. Именно поэтому горожанам не советуют (а в некоторых регионах - и законодательно запрещают) выгуливать питомцев там, где играют дети. Владелец собаки может собрать за ней кал, но вряд ли очистит все места, где она помочилась, почесалась или погрызла палку, которую потом поднимет малыш.

- От собак и кошек часто передаются глистные патологии: токсокароз, дирофиляриоз (когда гельминты присутствуют в подкожной клетчатке и/или в структурах глазного яблока), - пояснила Лариса Чернышова. - Можно подхватить от питомцев и стригущий лишай. Он приводит к выпадению волос на пораженных участках, пятнам на коже. У домашних животных встречается актиномикоз, некоторые его возбудители опасны и для людей, особенно с иммунодефицитными состояниями.

По словам доктора, собаки могут распространять лептоспироз - у человека он протекает с лихорадкой и анемией, поражением почек, печени, ЖКТ и слизистой рта, расстройствами центральной нервной системы. Также четвероногие друзья переносят туляремию. Эта инфекция имеет природно-очаговый характер, и из-за зараженной собаки неблагоприятная эпидемиологическая обстановка может сложиться в городском парке или сквере.

В Воронежской области с 2010 года действует закон, по которому собак в городах можно выгуливать только на специальных площадках, убирая при этом экскременты. Но обустраивать такие площадки никто не спешит. В столице Черноземья пока не хватает и мест для прогулок людей. За последние годы в спальных районах стало меньше газонов и пустырей. За неимением альтернатив с собаками гуляют по тротуарам и стадионам. Сознательные собаководы собирают фекалии своих любимцев в полиэтиленовые пакеты. Но это скорее исключение. Отслеживать недобросовестное поведение собачников некому, вопрос о привлечении их к ответственности умозрителен.

Дог-бокс в помощь

В Смоленске и Белгороде были прецеденты с установкой дог-боксов - из них можно было взять картонный пакетик (в некоторых моделях - и картонный совок) для экскрементов. Но подобные инициативы не получили массового распространения.

Адвокат сервиса "Найти-юриста.рф" Григорий Глазунов отметил правовой парадокс: ФЗ "Об ответственном обращении с животными..." прописывает обязанности их хозяев, в том числе и по уборке экскрементов за питомцами в общественных местах, но не учитывает наказание за несоблюдение этих правил. Штрафы предусмотрены только региональными нормативными актами - в таком размере, который вряд ли напугает нерадивых собаководов.

- Необходимо учитывать подобные правонарушения (и наказания за них) в документах федерального значения, например в КоАП. Следует значительно увеличить штрафы, при этом размер платы при повторном нарушении должен расти, - предложил Глазунов. - Конечно, только карательными мерами ограничиваться нельзя. Будем реалистами - не возникнут в каждом дворе площадки для собак, люди будут гулять с ними в парках и других общественных местах. Такие места надо просто оборудовать автоматами с одноразовыми пакетами и перчатками. Главная проблема - в общем уровне культуры.

Как вести себя с бродячими собаками?

Прямая речь

Анна Морозова, кинолог-зоопсихолог сервиса выгула собак VOX:

- Общее правило: в контакт с бездомными собаками лучше не вступать. Не подкармливать их, не пугать, не играть с ними и не пытаться общаться: это может быть опасно.

Если вы видите на своем пути одну такую собаку, постарайтесь сделать вид, что вы ее не замечаете, и поменяйте маршрут. Стоит подождать других прохожих и пройти мимо пса вместе с ними без резких движений и громких звуков. Или, если собака уже села или легла в определенном месте, например посреди двора, попробовать этот двор обойти. Чаще всего одно бездомное животное угрозы не представляет. Возможно, оно просто идет по своим делам. Другое дело - стая. Она может быть угрозой как для одного, так и для нескольких людей. В стае действуют законы дикой природы.

Если там, где вы часто проходите, появляется стая собак, обратитесь в специальные организации. Например, в волонтерские группы, которые помогут пристроить животных. Постарайтесь достучаться до всех инстанций. Гораздо гуманнее, когда животные находятся в приюте: их кормят, лечат, делают прививки, подыскивают хозяев...

Многие люди, как и я, испытывают сочувствие к бездомным животным. Но, прикармливая собак в черте города, вы создаете мину замедленного действия. Они начинают защищать свою территорию и могут стать агрессивными по отношению ко всем, кто на ней появляется. Пешеход или велосипедист такой собакой может быть воспринят как нарушитель. Для общегородской территории это неприемлемо.

Часто такие псы боятся людей, так как испытали на себе много жестокости. Они будут защищаться и тогда, когда опасности нет. Даже если собака выказывает вам дружелюбие, ее может резко напугать любой внешний фактор. А агрессия направится на человека.

Бездомную собаку не учили правильно общаться с людьми и животными, выражать эмоции. Не разрешайте домашнему питомцу играть с уличными псами - это чревато дракой или болезнями.