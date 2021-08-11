Какие существуют отличия новой школы от типовой советской

К 1 сентября в Москве откроется 16 новых образовательных комплексов: школы плюс детсады. Корреспонденты "РГ" накануне учебного года побывали в одной из новостроек и нашли пять глобальных отличий современной учебной среды, в которой предстоит учиться их детям, от типовой советской, в которой они учились сами.

Умножение пятиэтажек

Школы в России до того, как в Москве появились гигантские образовательные комплексы, строили в среднем на 400 учеников. Признаюсь, эту цифру мы взяли, просто разделив общее количество российских школяров на количество школ. При этом мы, конечно, знаем, что в селах есть девятилетки, где учатся 10-15 человек, а в более крупных городах - и по 1 000. В школе N 158 в Левобережном районе столицы будут учиться 1 900 ребят. Невольно возникает вопрос: как же они все там уместятся? Побывав на месте, узнали ответ: площадь нового здания на Валдайской улице 33 тысячи "квадратов". Подключаем пространственное воображение: получается, это где-то 10-11 стандартных жилых пятиэтажек. Вот такая площадь у этой новой школы.

Фасад - космос

Спутать ее невозможно ни с какой другой, потому что все школы в столице строят теперь по индивидуальным проектам. Строительные стандарты : на 150 учеников строится такое-то здание, на 300 - такое и так далее, остались в прошлом. Типовые школы, конечно же, здорово экономили на проектировании. Но в итоге школы-близнецы можно было видеть не только в нескольких районах одного города, но и любой точке страны от Мценска до Владивостока. Но где еще встретишь школу с "космическим" эффектом, кроме района Левобережный в Москве? Один ее фасад с вставками из синего стекла наводит на мысли о далеком неземном пространстве. Внутри, кстати, тоже кругом космические мотивы. Там не встретишь банальных надписей вроде "Фотостудия", "Лингафонный класс". Вместо них встречают вывески: "Венера", "Марс", "Меркурий". Так что если вы вдруг услышите от ребенка фразу "с Луны свалился", это, процентов на 90, ученик "космической" школы.

Пойдем "за школу"

Лет 15 назад такое предложение было бы воспринято как некое погружение во грех. В школе N 158 пойти "за школу" можно будет исключительно с благими целями. Во-первых, чтобы сходить в амфитеатр под открытым небом. Здесь можно просто поговорить после уроков, что-то обсудить, устроить рэп-баттл, или, в крайнем случае, побывать на уроке экологии. Есть "за школой" еще и небольшой пригорок с лавочками для разговоров тет-а-тет. Родители современных детей в свое время с этой целью встречались под лестницей. Далее - велопарковка: многие московские пацаны знают, что, покрутив педали, на занятия можно доехать быстрее, чем даже на папином авто. Ну а про школьный стадион с настоящим футбольным полем можно и не говорить: для столицы это скорее уже норма, чем достижение.

Химия рулит

Многие химические процессы для учеников до 2000-х протекали только в головах - в лабораториях часто не хватало нужных реактивов, да и оборудованием мало кто мог похвастаться. Поэтому крекинг нефти и дегидратация глицерина оставались лишь на страницах задачника Хомченко. В классах школы N 158 есть и демонстрационные шкафы с вытяжками, и специальные лабораторные зоны с аппаратурой, скорее напоминающей химзавод. Это же можно сказать и об отдельной зоне в школе - ИТ-полигоне. Самое интересное здесь - комплектующие для робототехники, ей московские школьники в большинстве своем могли заниматься только в технопарках. Теперь андроида можно собрать и в стенах родной школы.

Все школы в столице строят теперь по индивидуальным проектам, поэтому ни одна из них не похожа на другую

Трансформеры и танцы

Все школьники во все времена учились понемногу и за пределами классов - гимнастике, танцам. В основном для этого приходилось куда-то ходить, так как в школах устроить, например, настоящий бал было просто негде. В 158-й есть даже собственная хореографическая студия. За стенкой-трансформером, проще говоря, раздвижной перегородкой. Здесь эти трансформеры повсюду. Например, в большом физкультурном зале из одной баскетбольной площадки можно сделать целых четыре. Не проблема устроить огромное помещение и для для танцев. Можно в этой школе заниматься фотографией и даже режиссурой - в кабинете "Меркурий" для этого имеется студия. Выглядит она как камерный зал московского кинотеатра. Да и классов в привычном нам понимании мы здесь не встретили. Везде "оупенспейс", аудитории-амфитеатры.