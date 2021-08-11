Калужским детям подарят наборы первоклассника

11 августа состоялось заседание городской думы. Депутаты скорректировали бюджет города. Доходная часть городской казны увеличилась на 205,5 млн. рублей за счет налоговых поступлений и субсидий областного бюджета.

Внесены изменения в ведомственную структуру расходов. 140,9 млн. рублей выделяется на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Миллион рублей будет направлен на обеспечение социальных пособий и компенсаций детям и семьям с детьми.

20 млн. рублей выделяется на оплату работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров общественным транспортом на муниципальных маршрутах. Кроме того, 25,7 млн. рублей будет выделено на предоставление гражданам права льготного проезда в общественном транспорте.

Порядка 13 миллионов рублей будет направлено на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, 500 тысяч рублей - на отлов и содержание безнадзорных животных.

7,9 млн. рублей пойдет на исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов, 1 млн. 450 тысяч рублей - на переселение граждан из аварийного жилья. На 29 млн. рублей увеличивается уставной фонд МУП "Калугатеплосеть".

10,7 млн. рублей будет выделено на финансовое обеспечение мероприятий с участием ТОС и населения, 5 миллионов рублей - на содержание автомобильных дорог, 2,3 млн. рублей - на оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО. 8,8 млн. рублей выделяется на обеспечение переданных полномочий управления ЗАГС.

Депутаты согласовали Управлению калужского троллейбуса сделку, связанную со сдачей в аренду недвижимого имущества.

Парламентарии одобрили предложения по установке памятных досок. На фасаде дома № 36 по улице Луначарского появится доска в память о краеведе Наталии Кожевниковой, а на фасаде школы № 6 - мемориальная доска в память о генерал-лейтенанте Андрее Матюхине, заместителе начальника Национального центра управления обороной РФ, скончавшегося в марте 2021 года.

Улицам в районе д. Каптевка были присвоены наименования в честь Героя Советского Союза - летчика Николая Харитонова и Героя Советского Союза - летчика Николая Кохова.

Заместитель начальника управления социальной защиты Галина Жуховцева проинформировала депутатов о мерах социальной поддержки населения. Со 2 по 19 августа управление проводит акцию "Школьник" для детей младшего школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках акции будет организована выдача наборов первоклассника для следующих категорий граждан:

- детям из малообеспеченных семей, родители (законные представители) которых являются инвалидами 1 и 2 групп;

- детям из малообеспеченных многодетных семей.

Также управление предоставляет социальную помощь малообеспеченным гражданам на основании социального контракта. Помощь предоставляется малообеспеченным (доход ниже прожиточного минимума) лицам, находящимся в поиске работы, индивидуальным предпринимателям, занимающихся развитием личного подсобного хозяйства и находящимся в трудной жизненной ситуации.

"Депутаты городской думы активно работают в своих избирательных округах, проводят приемы граждан, хорошо знакомы с обстановкой и знают тех людей, кому адресная социальная помощь необходима в первую очередь. Мы доведем до жителей всю необходимую информацию о мерах социальной поддержки", - подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.