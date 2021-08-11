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Рубрика: Власть

Кандидата в депутаты Юнемана могут снять с думских выборов за фальсификацию подписных листов

Текст: Анна Полтавцева

Окружная избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному избирательному округу №210 в Москве обнаружила в ходе проверки подписных листов самовыдвиженца в депутаты Госдумы Романа Юнемана нарушения избирательного законодательства, влекущие недействительность всех собранных подписей. Комиссия вправе отказать кандидату в регистрации. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"По результатам проверки был установлен факт фальсификации подписных листов: кандидат умышленно изготовил и использовал в нарушение избирательного законодательства бланки подписных листов неустановленной формы. Документально подтверждено, что в подписных листах Юнемана содержалась незаконная дополнительная графа, в которую вносились не предусмотренные законом персональные данные избирателей, в том числе номера телефонов, что может быть квалифицировано как нарушение законодательства о персональных данных", - сказал Реут.

Глава МГИК уточнил, что окружная комиссия обращалась в МВД с запросом о проверке достоверности сведений, указанных в подписных листах Юнемана, в рамках соглашения о взаимодействии ЦИК и МВД России. Копии итоговых документов проверки вручены кандидату, через двое суток окружная избирательная комиссия должна принять решение об отказе в регистрации кандидата.

"В соответствии законом о выборах депутатов Госдумы ФС РФ, подписи в поддержку самовыдвижения кандидата должны вноситься в подписные листы, изготовленные строго по форме, которая содержится в приложении к ФЗ-20. Также образец подписного листа утвержден постановлением ЦИК России от 18 июня этого года. Так, все подписи, собранные на подписных листах, изготовленных с нарушениями законодательства, признаются недействительными, поэтому окружная комиссия вправе отказать кандидату в регистрации", - пояснил Реут.

Кроме того, комиссия установила, что также 10,78% из подписей, предоставленных Юнеманом, оказались недействительными по другим причинам: 198 подписей дублируются, 276 раз данные избирателей или дата проставления подписи в листе указаны не лично самими избирателями. При 1 029 подписях сведения об избирателе не соответствуют действительности - например, 179 человек не зарегистрированы в Москве, а паспортные данные 147 человек указаны с ошибками.

Фото: из личного архива А. Румянцева
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Выборы в Государственную думу восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

В частности, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые зарегистрируются для электронного голосования до 13 сентября, будут исключены из списков на участках, там бумажный бюллетень им не выдадут.

В регионах Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Госдума Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

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