Новости

Устроивший стрельбу в казанской школе назвал мотивом преступления ненависть 15:34
В России могут начать продавать вино дистанционно 15:31
Граждане будут получать отчеты об оказанных им услугах по полису ОМС 15:31
Детская железная дорога в Подмосковье возобновляет перевозку пассажиров 15:22
Зюганов: Явка на выборы в Госдуму должна быть стопроцентной 15:13
В морской акватории дельфинария Анапы обнаружили нефтяные пятна 15:13
Соцзащита окажет помощь младенцу, которого сдали в полицию как найденыша 15:02
Жар-птица Жаришка стала талисманом ЧМ по пляжному футболу в Москве 14:58
Лавров обсудил с главой МИД Японии совместные проекты на южных Курилах 14:57
Ученый рассказал, где на юге России лучше наблюдать звездопад Персеиды 14:51
В Москве на автобусной остановке бросили младенца 14:43
Минздрав направит в Якутию врачей для борьбы с COVID при задымленности 14:41
Абрамченко поручила оценить масштабы разлива нефти в Черном море 14:35
Каждый шестой россиянин хочет на пенсии жить в Москве 14:22
Беларусь потребовала от Бельгии расследовать поджог здания посольства 14:07
Крупные торговые сети поддержали акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования 13:56
Эксперт оценил опасность для России штамма "йота" 13:55
Президент "ПСЖ" опроверг информацию о возможном уходе Мбаппе из-за Месси 13:55
Путин заявил о необходимости реконструкции центра Севастополя 13:52
В кабмине рассказали о тестировании отечественного ПО в МГТУ имени Баумана 13:52
Захарова раскритиковала разгон демонстрации в Вильнюсе 13:51
Шойгу: Минобороны РФ готово помочь в реформировании армянской армии 13:49
Умер основатель фонда памяти группы Дятлова 13:32
Из Конституции Беларуси предложили убрать норму о нейтралитете 13:11
Роспотребнадзор: Пока не требуется менять состав вакцин из-за новых штаммов 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 14:22
Рубрика: Экономика

Каждый шестой россиянин хочет на пенсии жить в Москве

Текст: Любовь Проценко

Большинство россиян заранее задумываются, где бы они хотели жить после выхода на пенсию.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года

В тройку таких городов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Это выяснилось опросе, который провел сервис "Работа.ру" и "СберНПФ". В нем приняло участие 5000 человек из всех регионов страны. Респондентам предложили выбрать, в каком городе они хотели бы встретить пенсию. Больше всего - 16% опрошенных - выбрали Москву. Второе место занял Санкт-Петербург, за который проголосовали 15% респондентов, на третьем - Сочи, выбранный 12% респондентов. Далее следует Краснодар - еговыбрали 6% респондентов, замыкает топ-5 рейтинга Калининград с 3% опрошенных.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объяснил это так:

"Московские пенсионеры получают региональные надбавки к пенсии и могут пользоваться большим количеством мер социальной поддержки, все это делает город комфортным для жизни старшего поколения москвичей. Это подтверждают и результаты исследования: 64% респондентов, выбравших столицу для жизни на пенсии, являются москвичами, а треть опрошенных хотели бы перебраться сюда из других городов".

Он также добавил, что среди преимуществ столицы 46% респондентов назвали развитую инфраструктуру, а 41% - высокий уровень социальных услуг. В частности, для столичных пенсионеров действует специальный городской социальный стандарт, предусматривающий доплаты к федеральному уровню пенсий. С 2010 по 2021 год социальный стандарт увеличился на 97% - с 10 275 до 20 222 рублей в месяц, объем средств, выделяемых на доплаты к пенсии, за 10 лет вырос более чем на 79%.

В регионах Экономика Пенсии и пособия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО
Абрамченко поручила оценить масштабы разлива нефти в Черном море
Гинцбург: Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье исключено
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам
Началось серийное производство ракет для С-500 "Прометей"
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp