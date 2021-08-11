Каждый шестой россиянин хочет на пенсии жить в Москве

Большинство россиян заранее задумываются, где бы они хотели жить после выхода на пенсию.

В тройку таких городов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Это выяснилось опросе, который провел сервис "Работа.ру" и "СберНПФ". В нем приняло участие 5000 человек из всех регионов страны. Респондентам предложили выбрать, в каком городе они хотели бы встретить пенсию. Больше всего - 16% опрошенных - выбрали Москву. Второе место занял Санкт-Петербург, за который проголосовали 15% респондентов, на третьем - Сочи, выбранный 12% респондентов. Далее следует Краснодар - еговыбрали 6% респондентов, замыкает топ-5 рейтинга Калининград с 3% опрошенных.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объяснил это так:

"Московские пенсионеры получают региональные надбавки к пенсии и могут пользоваться большим количеством мер социальной поддержки, все это делает город комфортным для жизни старшего поколения москвичей. Это подтверждают и результаты исследования: 64% респондентов, выбравших столицу для жизни на пенсии, являются москвичами, а треть опрошенных хотели бы перебраться сюда из других городов".

Он также добавил, что среди преимуществ столицы 46% респондентов назвали развитую инфраструктуру, а 41% - высокий уровень социальных услуг. В частности, для столичных пенсионеров действует специальный городской социальный стандарт, предусматривающий доплаты к федеральному уровню пенсий. С 2010 по 2021 год социальный стандарт увеличился на 97% - с 10 275 до 20 222 рублей в месяц, объем средств, выделяемых на доплаты к пенсии, за 10 лет вырос более чем на 79%.