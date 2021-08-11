Крупные торговые сети поддержали акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования

Торгово-промышленная палата столицы выступила с инициативой провести программу "Миллион призов - #ВыбираемВместе". Ее участниками могут стать жители столицы, которые с 17 по 19 сентября проголосуют онлайн на выборах в Госдуму.

Акция направлена на стимулирование гражданской активности. По словам президента МТПП Владимира Платонова, предприниматели таким образом хотят повысить интерес москвичей к электронному онлайн-голосованию, чтобы минимизировать любые риски введения новых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, а также характерных для осени гриппа и ОРВИ.

Платонов пояснил, что бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития, в том числе, благодаря программе "Миллион призов". И предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья.

н подчеркнул, что желание привлечь внимание москвичей к онлайн-голосованию и выборам в целом - это осознанная гражданская позиция, которую можно только приветствовать.

Акцию уже поддержали представители крупных сетей. Многие из них принимали участие в подобной программе в 2020 году во время голосования по внесению поправок в Конституцию.

"Мы участвовали до этого и будем участвовать в этот раз. Мы ничего плохого не видим в этой акции, из-за этого и поддерживаем ее", - подчеркнул начальник управления по внешним связям компании "Азбука Вкуса" Андрей Чурсин.