Минфин предложил разрешить продажу алкоголя онлайн

Минфин снова вернулся к вопросу снятия запрета на интернет-торговлю алкоголем. Ведомство предложило с 1 января 2022 года начать эксперимент по онлайн-продаже российского вина. Проект приказа об этом опубликован для общественного обсуждения.

Речь идет об интернет-торговле вином, сделанным полностью из российского винограда. Эксперимент планируется распространить на три региона - Москву, Московскую область и Мордовию. Однако правительство вправе расширить этот список. Оно же установит и длительность эксперимента.

Партнером проекта выступит "Почта России". Потребитель сможет заказать продукцию на ее спецсайте. Получить вино покупатель сможет не ранее чем через 24 часа после заказа по указанному адресу или в отделении почты. При этом потребуется предъявить документ, подтверждающий возраст.

Продавцы должны будут заключить договор с "Почтой России". Вся информация об обороте вина будет передаваться в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).

Минфин рассчитывает с помощью эксперимента оценить целесообразность отмены запрета на онлайн-продажу алкоголя в России. Также это будет способствовать развитию виноделия в стране и сместит баланс на рынке в пользу отечественной продукции, считают в министерстве.

Легализация розничной интернет-торговли алкоголем в России обсуждается в течение последних нескольких лет. В 2018 году минфин уже пытался снять ограничения - законопроект, разрешающий онлайн-торговлю пивом, российским вином и шампанским производителями и оптовиками был внесен в правительство. Предполагалось, что он вступит в силу уже с 2019 года. Но закон не был принят. Минпромторг выступал за отмену ограничений. Но против высказывались минздрав, Роспотребнадзор, МВД.

Эксперимент может сместить баланс на рынке в пользу российского вина

В России много предприятий, которые делают вино малыми объемами, их просто физически невозможно поставить в разные точки страны, а потребность попробовать хорошее российское местное вино есть, говорит президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Эксперимент позволит оценить, востребована ли интернет-торговля вином, каких затрат требует, какие изменения в законодательстве необходимы, говорит он.