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Рубрика: Происшествия

Мошенник выманил у москвички 6,7 млн руб. за оборудование для биткоинов

Текст: Михаил Фалалеев

Мошенник познакомился с жительницей столицы, которая работает в аптеке в Левобережном районе, представившись успешным бизнесменом. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что мужчина, войдя в доверие, предложил ей приобрести дорогостоящий компьютер, который якобы "добывает" биткоины.

Фото: Россети Сибирь
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Гражданка согласилась купить технику и передала мошеннику 6 миллионов 700 тысяч рублей наличными. Аферист пообещал привезти покупку через пять недель, однако перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО задержали 35-летнего мужчину, находившегося в международном розыске, на улице Полины Осипенко. В международном розыске он находился с 2008 года за совершение тяжкого преступления на территории соседнего государства.

В ходе проведенного обыска по месту проживания полицейские обнаружили три паспорта с чужими личными данными и вклеенными фотографиями. Изъятые паспорта направлены на исследование. Также были изъяты 20 сотовых телефонов. Задержанный взят под стражу.

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