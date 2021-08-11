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Рубрика: Власть

Москалькова: Сильному государству нужна сильная система защиты прав

Текст: Елена Яковлева

Нет ничего более важного для репутационного статуса России, чем уважение к человеку, а также государство и государственность для человека и ради человека, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в Солнечногорске на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Москалькова получила более 27 тысяч обращений с начала года

По словам омбудсмена, у каждого человека в стране сегодня должна быть возможность добиться правды и справедливости, и ее как раз обеспечивает институт омбудсменов.

"Сильное государство - сильная система защиты прав", - заявила уполномоченный.

Ежегодно в аппарат уполномоченного приходят десятки тысяч обращений: люди хотят решить важные для себя проблемы трудоустройства, обеспечения жильем, охраны здоровья, образования, уголовного права.

В настоящее время, по мнению Москальковой, нет ничего важнее создания в государстве такого механизма, чтобы соблюдение прав и свобод перестало быть декларацией и стало реальностью.

Очень много обращений к омбудсмену связано с цифровыми правами человека, в частности люди обращаются по вопросам защиты персональных данных, жалуясь на неправомерное распространение через интернет, а также на незаконный сбор и систематизацию личной информации о них.

"О нас пишет без нашего спроса кто хочет. Причем не всегда правду. О нашей личной жизни, о нашей работе, комментарии к нашей деятельности. Защиты сегодня в полном масштабе, законодательной и правоприменительной, я считаю, нет", - отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что не хватает правового инструментария, способного обеспечить гражданам защиту их прав в условиях развития цифровизации, и стремительно растущая цифровая сфера требует соответствующего расширения законодательного регулирования. Также Москалькова выступила с инициативой внести Федеральному собранию предложения о разработке дополнительных законодательных мер по защите персональных данных.

Она рассказала, что сейчас при уполномоченном формируется Молодежный совет как консультативный орган. Его цель - привлекать молодых людей к правозащитной деятельности и формировать у них высокую правовую культуру и гражданскую позицию.

"Для нас очень важно взаимодействие с заинтересованными, переживающими за людей и сострадающими людям общественными организациями и просто молодыми правозащитниками", - отметила она и пригласила участников форума к взаимодействию с уполномоченным в рамках этого совета.

Москалькова предложила компенсировать сиротам аренду до получения квартир

Прямо на форуме к Москальковой обратилась молодая девушка из Хабаровского края, семья которой в 2017 году лишилась дома из-за пожара. На тот момент в семье было четыре несовершеннолетних ребенка, и администрация поселка, сославшись на большую очередь на жилье, предложила снять его в социальный найм.

Но спустя два года семью было решено выселить, так как владелец их нового места жительства принял решение о его продаже. С этого момента семья осталась без крыши над головой. Семья обращалась в различные госорганы, но безрезультатно, поэтому девушка решила попросить о помощи федерального омбудсмена.

Москалькова пообещала ей помочь. "Будем самым тщательным образом разбираться в вашей проблеме", - подчеркнула она.

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